Canino Srl SB cerca un consulente software, un programmatore e un profilo gestionale

Canino Srl SB, società benefit di Marsala attiva nei servizi informatici e nelle soluzioni digitali per il settore vitivinicolo, cerca tre figure da inserire nel proprio team: un consulente software applicativo per le aziende del vino, un programmatore e una figura con formazione economica per un ruolo operativo trasversale.
L’azienda
Canino Srl SB opera nella fornitura di soluzioni e servizi informatici, con una specializzazione nella consulenza e nei software gestionali per cantine e aziende vitivinicole. In quanto società benefit, affianca agli obiettivi economici un impegno verso sostenibilità e comunità.
Consulente software applicativo – settore vitivinicolo
Sede: Marsala, con possibilità di lavoro ibrido e trasferte presso i clienti
Contratto: tempo indeterminato, full-time
La figura seguirà progetti di avviamento, consulenza e assistenza su software gestionali per aziende vitivinicole, con clienti in tutta Italia.
Attività principali
- analisi dei processi aziendali di cantine e industrie vitivinicole;
- configurazione, avviamento e supporto dei software gestionali di settore;
- consulenza applicativa e formazione agli utenti;
- collaborazione con i team tecnici per integrazioni, personalizzazioni e nuove funzionalità;
- affiancamento dei clienti nelle fasi di test e utilizzo operativo.
Requisiti
- conoscenza del settore vitivinicolo e dei processi di cantina;
- esperienza nell’uso o nella consulenza di software gestionali (ad esempio Sistemi, TeamSystem, Zucchetti, SAP Business One o analoghi);
- capacità relazionali e predisposizione al lavoro in team;
- attitudine al problem solving e orientamento agli obiettivi.
Cosa offre l’azienda
- assunzione a tempo indeterminato, contratto settore Industria;
- RAL tra 28mila e 40mila euro, in base a esperienza e competenze;
- bonus legati ai risultati;
- formazione continua, percorsi di crescita e benefit aziendali.
Programmatore / Software developer
La risorsa contribuirà allo sviluppo, alla manutenzione e all’evoluzione delle soluzioni software dell’azienda.
Requisiti
- laurea in Informatica, Ingegneria informatica o discipline affini, oppure esperienza equivalente;
- conoscenza dei principali linguaggi e strumenti di sviluppo;
- capacità di analisi, problem solving e debugging;
- buona conoscenza dei database e delle logiche di sviluppo applicativo;
- attitudine all’apprendimento di nuove tecnologie e metodologie;
- capacità di lavorare in team, precisione e autonomia organizzativa.
Cosa offre l’azienda
- formazione continua e aggiornamento professionale;
- possibilità di lavorare su progetti diversi e tecnologie innovative;
- opportunità di crescita professionale;
- pacchetto retributivo previsto dalla normativa e benefit aziendali.
Figura operativa trasversale – area economica
L’azienda cerca un profilo con formazione economica da inserire nel team con un ruolo operativo trasversale.
Requisiti
- laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
- capacità di analisi e problem solving;
- doti organizzative e di gestione del tempo;
- attitudine al lavoro di squadra e buone capacità comunicative.
Cosa offre l’azienda
- formazione continua;
- opportunità di crescita professionale;
- pacchetto retributivo previsto dalla normativa e benefit aziendali.
Come candidarsi
Per tutte le posizioni è necessario inviare il curriculum vitae aggiornato, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. Per il programmatore e la figura in area economica è richiesta anche una lettera di presentazione.
Le offerte sono rivolte a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e D.Lgs. 198/2006), nel rispetto delle pari opportunità.
Info e candidature
Canino Srl SB – Marsala
Consulente software applicativo e figura area economica: g.canino@caninosrl.it
Programmatore / Software developer: amministrazione@caninosrl.it
Contenuto realizzato in collaborazione con Canino Srl SB