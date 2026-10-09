Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Native

» Native
09/10/2026 12:01:00

Canino Srl SB cerca un consulente software, un programmatore e un profilo gestionale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791540238-0-canino-srl-sb-cerca-un-consulente-software-un-programmatore-e-un-profilo-gestionale.jpg

Canino Srl SB, società benefit di Marsala attiva nei servizi informatici e nelle soluzioni digitali per il settore vitivinicolo, cerca tre figure da inserire nel proprio team: un consulente software applicativo per le aziende del vino, un programmatore e una figura con formazione economica per un ruolo operativo trasversale.

 

L’azienda

Canino Srl SB opera nella fornitura di soluzioni e servizi informatici, con una specializzazione nella consulenza e nei software gestionali per cantine e aziende vitivinicole. In quanto società benefit, affianca agli obiettivi economici un impegno verso sostenibilità e comunità.

Consulente software applicativo – settore vitivinicolo

Sede: Marsala, con possibilità di lavoro ibrido e trasferte presso i clienti
Contratto: tempo indeterminato, full-time

La figura seguirà progetti di avviamento, consulenza e assistenza su software gestionali per aziende vitivinicole, con clienti in tutta Italia.

Attività principali

  • analisi dei processi aziendali di cantine e industrie vitivinicole;
  • configurazione, avviamento e supporto dei software gestionali di settore;
  • consulenza applicativa e formazione agli utenti;
  • collaborazione con i team tecnici per integrazioni, personalizzazioni e nuove funzionalità;
  • affiancamento dei clienti nelle fasi di test e utilizzo operativo.

Requisiti

  • conoscenza del settore vitivinicolo e dei processi di cantina;
  • esperienza nell’uso o nella consulenza di software gestionali (ad esempio Sistemi, TeamSystem, Zucchetti, SAP Business One o analoghi);
  • capacità relazionali e predisposizione al lavoro in team;
  • attitudine al problem solving e orientamento agli obiettivi.

Cosa offre l’azienda

  • assunzione a tempo indeterminato, contratto settore Industria;
  • RAL tra 28mila e 40mila euro, in base a esperienza e competenze;
  • bonus legati ai risultati;
  • formazione continua, percorsi di crescita e benefit aziendali.

 

Programmatore / Software developer

La risorsa contribuirà allo sviluppo, alla manutenzione e all’evoluzione delle soluzioni software dell’azienda.

Requisiti

  • laurea in Informatica, Ingegneria informatica o discipline affini, oppure esperienza equivalente;
  • conoscenza dei principali linguaggi e strumenti di sviluppo;
  • capacità di analisi, problem solving e debugging;
  • buona conoscenza dei database e delle logiche di sviluppo applicativo;
  • attitudine all’apprendimento di nuove tecnologie e metodologie;
  • capacità di lavorare in team, precisione e autonomia organizzativa.

Cosa offre l’azienda

  • formazione continua e aggiornamento professionale;
  • possibilità di lavorare su progetti diversi e tecnologie innovative;
  • opportunità di crescita professionale;
  • pacchetto retributivo previsto dalla normativa e benefit aziendali.
     

Figura operativa trasversale – area economica

L’azienda cerca un profilo con formazione economica da inserire nel team con un ruolo operativo trasversale.

Requisiti

  • laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
  • capacità di analisi e problem solving;
  • doti organizzative e di gestione del tempo;
  • attitudine al lavoro di squadra e buone capacità comunicative.

Cosa offre l’azienda

  • formazione continua;
  • opportunità di crescita professionale;
  • pacchetto retributivo previsto dalla normativa e benefit aziendali.

Come candidarsi

Per tutte le posizioni è necessario inviare il curriculum vitae aggiornato, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. Per il programmatore e la figura in area economica è richiesta anche una lettera di presentazione.

Le offerte sono rivolte a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e D.Lgs. 198/2006), nel rispetto delle pari opportunità.

Info e candidature
Canino Srl SB – Marsala
Consulente software applicativo e figura area economica: g.canino@caninosrl.it
Programmatore / Software developer: amministrazione@caninosrl.it

 

Contenuto realizzato in collaborazione con Canino Srl SB









Native | 09/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791540238-0-canino-srl-sb-cerca-un-consulente-software-un-programmatore-e-un-profilo-gestionale.jpg

Canino Srl SB cerca un consulente software, un programmatore e un profilo...

Native | 09/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791527686-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2025.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025

Native | 08/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2026/1791293712-0-come-scegliere-un-nuovo-smartphone-caratteristiche-da-confrontare.png

Come scegliere un nuovo smartphone: caratteristiche da confrontare