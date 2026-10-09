Canino Srl SB cerca un consulente software, un programmatore e un profilo gestionale

09/10/2026 12:01:00

Canino Srl SB, società benefit di Marsala attiva nei servizi informatici e nelle soluzioni digitali per il settore vitivinicolo, cerca tre figure da inserire nel proprio team: un consulente software applicativo per le aziende del vino, un programmatore e una figura con formazione economica per un ruolo operativo trasversale.

L’azienda

Canino Srl SB opera nella fornitura di soluzioni e servizi informatici, con una specializzazione nella consulenza e nei software gestionali per cantine e aziende vitivinicole. In quanto società benefit, affianca agli obiettivi economici un impegno verso sostenibilità e comunità.

Consulente software applicativo – settore vitivinicolo

Sede: Marsala, con possibilità di lavoro ibrido e trasferte presso i clienti

Contratto: tempo indeterminato, full-time

La figura seguirà progetti di avviamento, consulenza e assistenza su software gestionali per aziende vitivinicole, con clienti in tutta Italia.

Attività principali

analisi dei processi aziendali di cantine e industrie vitivinicole;

configurazione, avviamento e supporto dei software gestionali di settore;

consulenza applicativa e formazione agli utenti;

collaborazione con i team tecnici per integrazioni, personalizzazioni e nuove funzionalità;

affiancamento dei clienti nelle fasi di test e utilizzo operativo.

Requisiti

conoscenza del settore vitivinicolo e dei processi di cantina;

esperienza nell’uso o nella consulenza di software gestionali (ad esempio Sistemi, TeamSystem, Zucchetti, SAP Business One o analoghi);

capacità relazionali e predisposizione al lavoro in team;

attitudine al problem solving e orientamento agli obiettivi.

Cosa offre l’azienda

assunzione a tempo indeterminato, contratto settore Industria;

RAL tra 28mila e 40mila euro, in base a esperienza e competenze;

bonus legati ai risultati;

formazione continua, percorsi di crescita e benefit aziendali.

Programmatore / Software developer

La risorsa contribuirà allo sviluppo, alla manutenzione e all’evoluzione delle soluzioni software dell’azienda.

Requisiti

laurea in Informatica, Ingegneria informatica o discipline affini, oppure esperienza equivalente;

conoscenza dei principali linguaggi e strumenti di sviluppo;

capacità di analisi, problem solving e debugging;

buona conoscenza dei database e delle logiche di sviluppo applicativo;

attitudine all’apprendimento di nuove tecnologie e metodologie;

capacità di lavorare in team, precisione e autonomia organizzativa.

Cosa offre l’azienda

formazione continua e aggiornamento professionale;

possibilità di lavorare su progetti diversi e tecnologie innovative;

opportunità di crescita professionale;

pacchetto retributivo previsto dalla normativa e benefit aziendali.



Figura operativa trasversale – area economica

L’azienda cerca un profilo con formazione economica da inserire nel team con un ruolo operativo trasversale.

Requisiti

laurea in Economia, Finanza o discipline affini;

capacità di analisi e problem solving;

doti organizzative e di gestione del tempo;

attitudine al lavoro di squadra e buone capacità comunicative.

Cosa offre l’azienda

formazione continua;

opportunità di crescita professionale;

pacchetto retributivo previsto dalla normativa e benefit aziendali.

Come candidarsi

Per tutte le posizioni è necessario inviare il curriculum vitae aggiornato, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. Per il programmatore e la figura in area economica è richiesta anche una lettera di presentazione.

Le offerte sono rivolte a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e D.Lgs. 198/2006), nel rispetto delle pari opportunità.

Info e candidature

Canino Srl SB – Marsala

Consulente software applicativo e figura area economica: g.canino@caninosrl.it

Programmatore / Software developer: amministrazione@caninosrl.it

Contenuto realizzato in collaborazione con Canino Srl SB



