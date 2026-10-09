Meteo Sicilia: allerta gialla, temporali e forte calo delle temperature. Maltempo anche nel Trapanese

09/10/2026 08:11:00

Stavolta l’autunno arriva sul serio. Oggi, venerdì 9 ottobre, la Sicilia entra in una fase di maltempo più organizzata, con allerta gialla su tutta l’Isola, temporali anche intensi, raffiche di vento, possibili grandinate e un netto calo delle temperature. Il peggioramento riguarda anche la provincia di Trapani, dove i fenomeni potranno presentarsi già dal mattino e intensificarsi tra pomeriggio e sera.

La Protezione Civile nazionale parla di precipitazioni da sparse a diffuse, prevalentemente temporalesche e localmente di forte intensità, accompagnate da rovesci intensi, forti raffiche, grandine e frequente attività elettrica. L’avviso è valido per tutta la giornata di oggi.

Trapani, pioggia e massime ferme a 24 gradi

A Trapani è prevista una giornata decisamente diversa da quelle quasi estive dei giorni scorsi.

Le temperature saranno comprese indicativamente tra 21 e 24 gradi, con circa cinque gradi in meno rispetto a ieri. Sono attesi piovaschi al mattino, molte nubi nelle ore centrali e un nuovo aumento della probabilità di rovesci in serata.

Il quadro regionale segnala proprio sulla Sicilia occidentale la possibilità degli accumuli più consistenti: le precipitazioni potranno raggiungere quantitativi moderati e localmente elevati.

Il salto di stagione, insomma, questa volta non è soltanto una promessa.

Marsala, nubi, possibili rovesci e Tramontana

A Marsala il termometro dovrebbe oscillare tra circa 21-22 e 25 gradi.

La giornata sarà molto nuvolosa, con possibilità di pioggia soprattutto nella prima parte della giornata e nuovi fenomeni possibili successivamente.

Nel corso delle ore il vento tenderà a ruotare dai quadranti settentrionali: nell’area dello Stagnone sono previste raffiche da Nord-Nord-Ovest, con temporanei rinforzi attorno ai 20 nodi nelle fasi più ventilate.

Mare poco mosso o mosso

Tra Marsala, Trapani ed Egadi il mare sarà generalmente da poco mosso a mosso.

Nello Stagnone le onde sono previste inizialmente attorno ai 30-50 centimetri, con aumento fino a circa 70 centimetri nelle fasi di rinforzo del vento da Nord-Ovest.

Localmente, durante i temporali, il moto ondoso e il vento potranno però aumentare rapidamente.

Allerta gialla su tutta la Sicilia

Il punto più importante della giornata è il bollettino della Protezione Civile.

Per oggi, venerdì 9 ottobre, è stata valutata allerta gialla sull’intero territorio siciliano per rischio meteo-idrogeologico e per temporali. La fase operativa è quella di attenzione.

L’avviso regionale del DRPC è stato pubblicato l’8 ottobre ed è quello valido per la giornata odierna.

Le criticità maggiori possono verificarsi con i temporali più intensi: allagamenti nelle aree urbane, difficoltà nei sottopassi, rapido deflusso delle acque, forti raffiche e grandinate locali

Attenzione alle zone urbane più depresse

Con precipitazioni molto intense concentrate in poco tempo, non conta soltanto quanta pioggia cade nell’intera giornata.

La Protezione Civile richiama l’attenzione soprattutto sui deflussi nelle aree urbane, nei sottopassi e nelle zone storicamente soggette ad allagamenti. I fenomeni temporaleschi, inoltre, possono avere carattere molto localizzato: a pochi chilometri di distanza si possono quindi registrare situazioni completamente diverse.

È il genere di giornata in cui guardare fuori dalla finestra resta un metodo utile, ma possibilmente dopo aver guardato anche radar e bollettini.

Nessuna emergenza caldo. Incendi in secondo piano

Il caldo anomalo degli ultimi giorni si interrompe nettamente.

Le temperature massime sono previste in sensibile diminuzione su tutta la Sicilia e non risultano condizioni da ondata di calore.

Con piogge diffuse, maggiore umidità e temperature in calo, oggi il rischio meteorologico dominante non è quello degli incendi ma quello legato a temporali, vento e fenomeni idrogeologici.

Sabato 10, ancora instabilità

Il maltempo non dovrebbe esaurirsi completamente oggi.

L’avviso indica infatti una fase perturbata destinata a durare 24-36 ore, quindi anche sabato 10 ottobre potranno verificarsi rovesci e temporali, sebbene in maniera più irregolare.

Le temperature nel Trapanese resteranno fresche per il periodo, generalmente con massime nell’ordine dei 22-24 gradi.

Domenica 11, verso il miglioramento

Il miglioramento più significativo è atteso da domenica 11 ottobre.

La tendenza è verso una progressiva attenuazione dei fenomeni e maggiori schiarite, con temperature che torneranno lentamente a salire di qualche grado.

Non sarà un ritorno all’estate dei giorni scorsi, ma il tempo dovrebbe diventare molto più tranquillo.

In sintesi: oggi è il giorno del vero peggioramento, sabato resta instabile, da domenica si apre una fase di miglioramento.

L’autunno ha finalmente timbrato il cartellino. E, dopo una settimana di ritardi, oggi sembra intenzionato a recuperare gli straordinari.



