Itinerari del Gusto, dodici Comuni trapanesi uniti per promuovere la costa al TTG di Rimini

09/10/2026 12:38:00

Dodici Comuni, un unico territorio da raccontare e un patrimonio enogastronomico che diventa una proposta turistica. Il GAL Pesca Trapanese porta gli Itinerari del Gusto al TTG Travel Experience, la fiera internazionale B2B del turismo in programma dal 14 al 16 ottobre al Rimini Expo Centre, con l’obiettivo di promuovere la costa della Sicilia occidentale come destinazione integrata.

Allo stand saranno presenti i sindaci di Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Misiliscemi, Paceco, Pantelleria, Petrosino, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice. Insieme a loro, il tour operator incoming Sicilia da Scoprire e gli operatori economici selezionati dai Comuni.

Il passaggio decisivo è previsto per giovedì 15 ottobre, alle 19, all’Hotel Premier & Suites di Milano Marittima, dove sarà sottoscritto il protocollo d’intesa per la gestione della rete. A firmarlo saranno la Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese, che gestisce il GAL e avrà il ruolo di capofila, i dodici Comuni e i partner di supporto: il Distretto Turistico Sicilia Occidentale e l’Istituto di istruzione superiore “I. e V. Florio” di Erice.

Il progetto punta a trasformare le risorse identitarie del territorio in esperienze da vivere e acquistare: dal pescato mediterraneo al sale, dalle tonnare alla cucina tradizionale.

Il portale itineraridelgustotrapani.it mette in rete esperienze, ristoranti, strutture ricettive e produttori, offrendo anche la funzione «Crea il tuo viaggio», attraverso cui il visitatore può scegliere le date, combinare le tappe e richiedere un itinerario su misura.

Sono cinque i percorsi proposti. «Gambero rosso e pescato mediterraneo» collega Mazara del Vallo, Petrosino, Pantelleria e Marsala; «Tonno e tonnare» attraversa Favignana, Trapani, Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo. «Il sale e le sue declinazioni» coinvolge Marsala, Paceco e Trapani, mentre «Cucina tradizionale e pescato locale» unisce Misiliscemi, Trapani, Paceco ed Erice. Il quinto itinerario, «Cuscusu trapanese», abbraccia tutti e dodici i Comuni.

Per gli operatori turistici saranno presentati anche cinque pacchetti esperienziali della durata di tre giorni, uno per ciascun itinerario. Le proposte comprendono attività come una lezione di cucina dedicata al tonno a Trapani, una visita alla tonnara di Bonagia, la scoperta del porto peschereccio di Mazara del Vallo e l’incontro con un pescatore locale.

Sul portale sono disponibili complessivamente quattordici proposte, con possibilità di soggiorni anche di cinque e otto giorni.

«A Rimini la costa trapanese parla con una sola voce», dichiara il presidente del GAL Pesca Trapanese, Francesco La Sala, sottolineando il valore del protocollo come strumento per rendere stabile la collaborazione tra i Comuni e costruire un’offerta concreta per il mercato turistico. L’obiettivo, spiega, è generare valore per le marinerie e mantenere vive le comunità costiere.

Il progetto è finanziato dal Programma nazionale FEAMPA 2021-2027, nell’ambito della Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo del GAL Pesca Trapanese.

La partecipazione al TTG rappresenta un’occasione per presentare agli operatori del settore un modello di promozione che punta a superare i confini amministrativi, mettendo al centro le tradizioni, i sapori e le persone che rendono riconoscibile il territorio.



