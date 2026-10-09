Mazara, oggi un convegno nazionale sul Codice della crisi d'impresa 

09/10/2026 07:00:00

Mazara del Vallo torna al centro del dibattito giuridico ed economico con la terza edizione del convegno “Il ruolo del Codice della crisi nel rilancio dell’economia italiana”, in programma, oggi, venerdì 9 ottobre, dalle 9 alle 19, all’Hotel Mahara, sul lungomare San Vito.

L’iniziativa, promossa dallo Studio legale AGA & Partners, riunirà magistrati, docenti universitari, professionisti del risanamento aziendale e rappresentanti delle istituzioni per approfondire l’applicazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, introdotto con il decreto legislativo 14 del 2019 ed entrato in vigore il 15 luglio 2022, in sostituzione della precedente legge fallimentare.

Responsabile scientifico dell’incontro sarà l’avvocato d’impresa Antonio Giulio Alagna, mentre la moderazione sarà affidata alla giornalista Licia Raimondi.

I temi: prevenzione, continuità e risanamento

Al centro dei lavori ci saranno gli strumenti a disposizione delle imprese per individuare tempestivamente le situazioni di difficoltà, favorire il risanamento e preservare la continuità aziendale.

Il programma affronterà questioni come la composizione negoziata della crisi, la transazione fiscale, il ricorso alla finanza nelle procedure concorsuali e le strategie per il rilancio delle attività imprenditoriali. L’obiettivo è fare il punto sugli strumenti previsti dalla normativa e sul ruolo dei professionisti chiamati ad assistere le aziende nelle fasi di difficoltà.

Il convegno si propone così come un’occasione di approfondimento per il mondo della giustizia, delle professioni economiche e delle imprese, con particolare attenzione alle opportunità offerte dal nuovo quadro normativo.

Previsti anche crediti per la formazione professionale: sei per gli avvocati dell’Ordine di Marsala, quattro per i consulenti del lavoro di Trapani e otto per i commercialisti e gli esperti contabili di Marsala.

Magistrati, docenti e professionisti tra i relatori

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Alfonso Malato, presidente del Tribunale di Marsala; Giuseppe Spada, presidente dell’Ordine degli avvocati di Marsala; Salvatore Quinci, sindaco di Mazara del Vallo; Eraldo Minella, direttore formazione del Sole 24 Ore; Salvatore Miceli, presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Trapani; e Alberto Scuderi, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Marsala.

Il programma scientifico vedrà la partecipazione di esperti provenienti dal mondo accademico e giudiziario. Tra i relatori figurano Salvatore Castiglione, referente dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine dei commercialisti di Trapani; Gianpaolo Basile, dell’Università La Sapienza di Roma; i magistrati Giampaolo Bellofiore e Antonino Campanella; Alessandro Danovi, dell’Università Bocconi e commissario straordinario del gruppo Ilva; e Laura De Simone, presidente della sezione Crisi d’impresa del Tribunale di Milano.

Interverranno inoltre Salvo Leuzzi, consigliere della Corte di Cassazione; Giovan Battista Nardecchia, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione; Ilaria Pagni, dell’Università di Firenze; e Andrea Panizza, dell’Università di Ferrara.

Completano il parterre Marcello Pollio, presidente della commissione studi “Crisi e risanamento” dell’Ordine nazionale dei commercialisti; Enrico Quaranta, presidente della sezione Crisi del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e segretario generale della Scuola Superiore della Magistratura; Giannicola Rocca, gestore della crisi d’impresa a Milano; Claudia Santilli, presidente della commissione consulenze tecniche e perizie dell’Ordine dei commercialisti di Roma; Alessandro Turchi, dell’Università di Bergamo; e Salvatore Vella, procuratore capo della Repubblica di Gela.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0923 1893837 o scrivere all’indirizzo info@studiolegalealagna.eu.



