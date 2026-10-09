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» Dalla Regione
09/10/2026 14:17:00

Tornado a Marsala e Petrosino. Schifani: "Protezione civile in campo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/tornado-a-marsala-e-petrosino-schifani-protezione-civile-in-campo-450.jpg

«Le immagini delle trombe d’aria che hanno colpito questa mattina il Trapanese sono particolarmente sconvolgenti e sono motivo di grande apprensione per le conseguenze sulla popolazione. 

 

Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, per avere ragguagli sull’evolversi della situazione. Gli ho dato mandato di attivarsi immediatamente, coordinandosi con le amministrazioni locali, per mettere in campo tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari nell’immediato». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Sulla tromba d'aria a Marsala e Petrosino è intervenuto anche il presidente dell'Ars, Galvagno. 

"Seguiamo tutti con grande apprensione gli sviluppi di quanto sta accadendo nei territori della Sicilia occidentale colpiti duramente da una ondata di maltempo. In particolare, desidero rivolgere il mio primo pensiero alle persone rimaste ferite a causa della tromba d'aria e a chi, secondo le notizie diffuse in queste ore dai media, risulta disperso. È chiaro che tutti gli attori istituzionali interessati, l'Assemblea regionale siciliana, il governo e le autorità locali, ciascuno per le proprie competenze, sono chiamati a fare la propria parte. Nel rinnovare la vicinanza di tutta la comunità siciliana alle popolazioni interessate da questi fenomeno, è doveroso ringraziare quanti da subito si sono adoperati per garantire soccorso ed assistenza ai cittadini dell'area del Marsalese". Lo afferma il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. 









Native | 09/10/2026
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