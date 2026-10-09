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» Dai Comuni
09/10/2026 12:30:00

Castellammare, il mercato del sabato concentrato nel piazzale del Cimitero. 

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Da sabato 10 ottobre 2026 il mercatino settimanale di Castellammare del Golfo sarà concentrato nel piazzale del cimitero.

 

La modifica dell'ubicazione del mercatino, nasce dalla volontà dell'amministrazione comunale di avviare, in via sperimentale, una nuova organizzazione degli spazi, concentrando gli ambulanti in un'area che riduce i problemi di viabilità, in particolare in via Leonardo da Vinci, interessata da un intenso traffico veicolare.

 

La nuova organizzazione consentirà di lasciare libere le vie circostanti, riducendo i disagi per i residenti e garantendo una maggiore facilità di transito, con particolare attenzione alla necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di soccorso.  La sperimentazione riguarderà anche l'impatto della nuova collocazione rispetto all'attuale sede di via Galileo Galilei, area nella quale sono presenti abitazioni e impianti sportivi, quali la palestra Bonanno e lo stadio Matranga.

 

La decisione di concentrare il mercato nel piazzale tiene conto anche della progressiva diminuzione del numero degli operatori, nel corso degli anni, che rende possibile una diversa organizzazione delle attività del mercatino.

 

«L'obiettivo della concentrazione nel piazzale è quello di rendere il mercato settimanale più funzionale e compatibile con le esigenze della viabilità e della sicurezza delle aree interessate- dicono il sindaco Giuseppe Fausto e l'assessore alla polizia municipale Giovanni Ciufia-. Il posizionamento nell’area permetterà di lasciare libere le vie limitrofe, migliorare la circolazione e assicurare il transito dei mezzi di soccorso.

La nuova collocazione nasce dal lavoro condiviso tra il comandante della polizia municipale Vito Simonte, l'ispettrice Enza Borruso, il geometra Vito Turriciano dell'Ufficio Tecnico e gli operatori del mercato, che ringraziamo per la collaborazione e l'impegno nella predisposizione del nuovo assetto. Il contributo di tutti, cittadini, residenti e operatori -concludono il sindaco Giuseppe Fausto e l'assessore alla polizia municipale Giovanni Ciufia-, sarà importante per verificare l'efficacia della nuova collocazione ed apportare, se necessario, eventuali migliorie».









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