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Cultura
09/10/2026 13:05:00

Marsala, “Inedito”: alle Cantine Curatolo Arini i tesori nascosti dei Calascibetta

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Un’opera che cambia casa, una mostra che porta alla luce lavori meno conosciuti e una performance musicale costruita dentro gli spazi della cantina. Venerdì 9 ottobre alle 19, le Cantine Curatolo Arini di Marsala ospitano “Inedito – I tesori nascosti dei Calascibetta”.

Il progetto nasce in occasione dell’arrivo in cantina di “Comiso Park”, una delle grandi opere di Momò Calascibetta, che sarà custodita a lungo termine negli spazi di Curatolo Arini.

Le opere inedite di Momò Calascibetta

La mostra, curata da Enrico Caruso, riunirà una selezione di opere inedite, di grande e piccolo formato, offrendo un percorso dentro l’immaginario visionario e surreale dell’artista.

L’appuntamento mette così in dialogo pittura, memoria e spazio produttivo, trasformando per una sera la cantina in luogo espositivo.

La musica entra nella mostra

Ad accompagnare le opere sarà una performance sonora immersiva dal vivo.

Sul palco Mario Bajardi al violino, Nino Errera alle percussioni e Filippo Calascibetta al violoncello. Musica e live electronics saranno costruite per dialogare direttamente con le opere e con gli ambienti della cantina.

Prenotazione obbligatoria

L’appuntamento con “Inedito – I tesori nascosti dei Calascibetta” è per venerdì 9 ottobre alle 19 alle Cantine Curatolo Arini.

La prenotazione è obbligatoria al numero 389 8306189.



Cultura | 2026-10-08 20:12:00
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