Marsala, al Museo Lilibeo la Libera Orchestra Popolare suona “ponti” tra culture

09/10/2026 16:02:00

La musica come ponte tra persone, storie e comunità. Domenica 11 ottobre alle 17, nella sala conferenze “Maria Luisa Famà” del Museo Lilibeo di Marsala, si terrà il concerto della Libera Orchestra Popolare.

L’iniziativa, dal titolo “La musica, ponte fra i popoli”, rientra nella XXIII Giornata nazionale degli Amici dei Musei, che nel 2026 si svolge anche in dimensione europea e mondiale con il tema “Ponti: infrastrutture, culture, comunità”. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il museo come luogo di connessioni

Il concerto è promosso dall’Associazione Amici del Parco, in collaborazione con il Parco archeologico di Lilibeo e l’associazione Finestre sul mondo.

Il tema dei “ponti” viene interpretato in senso ampio: non soltanto infrastrutture fisiche, ma collegamenti culturali tra il museo, il territorio e chi lo abita.

In questo quadro, la musica diventa uno strumento naturale di relazione, capace di mettere insieme linguaggi e provenienze diverse.

La storia della Libera Orchestra Popolare

La Libera Orchestra Popolare nasce a Marsala nel 2018 nel quartiere di Sappusi, all’interno di un percorso promosso dalle associazioni Libera, Amici del Terzo Mondo e Arché Onlus.

Fin dall’inizio il progetto ha messo insieme persone con esperienze e provenienze differenti, facendo della musica uno spazio di integrazione, inclusione e socialità.

Il concerto al Museo Lilibeo riprende proprio questa vocazione, trasformando il tema nazionale della giornata in un’esperienza concreta di incontro.



