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Cronaca
09/10/2026 11:07:00

Tromba d’aria tra Marsala e Petrosino: cinque adulti in codice rosso, quattro bambini feriti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/tromba-d-aria-tra-marsala-e-petrosino-cinque-adulti-in-codice-rosso-quattro-bambini-feriti-450.jpg

Cinque adulti sono arrivati in codice rosso all’ospedale di Marsala. Quattro bambini hanno riportato ferite lievi. È il primo bilancio dei feriti dopo la devastante tromba d’aria che questa mattina, venerdì 9 ottobre, ha colpito il territorio tra Marsala e Petrosino.

Tra le persone coinvolte c’è anche personale scolastico della scuola di Terrenove distrutta dal passaggio della tromba d'aria. Il quadro resta in aggiornamento: i soccorsi sono ancora in corso e si stanno verificando i danni nelle zone colpite.

 

La tromba d’aria ha devastato l’istituto Alcide De Gasperi di contrada Terrenove. Sono stati segnalati feriti nella scuola, ma al momento non è disponibile una ricostruzione precisa di quanto accaduto all’interno dell’edificio.

Cinque squadre al lavoro, altre due in arrivo

I vigili del fuoco sono impegnati con cinque squadre tra Marsala e Petrosino. Altre due sono in arrivo, una da Santa Margherita e una da Palermo, per rafforzare gli interventi.









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