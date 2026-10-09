Tromba d’aria, il 70enne ferito sarà trasferito a Palermo. A Trapani allerta per piogge intense

09/10/2026 15:27:00

Ore 15.20. Si aggiorna il quadro sanitario dopo la tromba d’aria che questa mattina ha colpito Marsala e Petrosino. Il caso più serio riguarda un uomo di 70 anni arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Mazara del Vallo in codice rosso, con fratture multiple in diversi distretti corporei. È vigile e cosciente ed è stato stabilizzato in sala operatoria.

Per lui è stato disposto il trasferimento in un trauma center: sarà portato all’Azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo.

Il secondo ricovero registrato a Mazara riguarda invece una donna che ha riportato un trauma lieve alla caviglia.

Il 70enne è vigile e cosciente

Il dato più importante, al momento, è che il paziente politraumatizzato è vigile e cosciente.

Dopo l’arrivo in codice rosso, i sanitari hanno proceduto alla stabilizzazione prima di organizzare il trasferimento verso Palermo, dove potrà essere seguito in una struttura specializzata per i traumi maggiori.

Il quadro sanitario complessivo resta dunque sotto controllo, anche se questo è il ferito che presenta le conseguenze più serie dell’evento.

La Protezione civile regionale ha intanto confermato che la tromba d’aria ha provocato danni molto gravi tra Marsala e Petrosino, con strutture lesionate, alberi e pali abbattuti, veicoli ribaltati e pesanti conseguenze anche per il plesso scolastico della Alcide De Gasperi di Terrenove.

Trapani, Tranchida: «Attenzione nelle prossime ore»

Mentre a Marsala e Petrosino continua la conta dei danni, cresce l’attenzione anche a Trapani per l’evoluzione del maltempo.

Il sindaco Giacomo Tranchida ha diffuso un avviso alla popolazione invitando alla massima prudenza nelle prossime ore, comprese quelle notturne.

Secondo l’avviso, sono previste piogge intense con rischio di allagamenti improvvisi.

L’indicazione è quella di evitare gli spostamenti non indispensabili, non sostare in locali interrati e non attraversare strade o zone già interessate da accumuli d’acqua.

In caso di allagamento, il Comune raccomanda di raggiungere un luogo sicuro senza esporsi a ulteriori pericoli e di seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali. Per le emergenze resta attivo il 112.

Il quadro di attenzione è coerente con l’allerta gialla prevista per oggi sull’intera Sicilia, con possibilità di temporali localmente intensi, forti raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica.

L’emergenza non è ancora finita

La fase più drammatica della tromba d’aria è passata, ma la giornata resta delicata.

Tra Marsala e Petrosino proseguono gli interventi sui tetti scoperchiati, sulle abitazioni danneggiate, sulle strade e sugli edifici scolastici. Nel frattempo l’attenzione si sposta anche sulle prossime ore, con il rischio che nuove precipitazioni intense possano creare ulteriori disagi soprattutto nelle aree più vulnerabili.

Tp24 continua a seguire la situazione in tempo reale.



