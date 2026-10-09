Tromba d'aria. Domani Schifani a Marsala

09/10/2026 19:37:00

Domani, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l'assessore regionale all'Istruzione, Mimmo Turano, saranno nelle zone del Trapanese colpite stamattina dalla tromba d'aria.

Il sopralluogo comincerà alle 11 dall'istituto comprensivo De Gasperi-De Vita di Marsala, devastato dalla violenza di questo evento meteo straordinario. Il presidente Schifani e l'assessore Turano visiteranno poi le aree con edifici abitativi e attività produttive che hanno subito perdite maggiori. Sarà l'occasione per fare una prima stima dei danni ed essere vicini alla popolazione e alla comunità scolastica.





