Tromba d’aria, a Mazara circola un falso allarme. Quinci: «Attenzione alle fake news»

09/10/2026 14:46:00

Ore 14.40. Dopo la paura per la tromba d’aria che ha devastato parte dei territori di Marsala e Petrosino, adesso c’è anche il problema delle fake news. A Mazara del Vallo sta circolando nelle chat e sui social un falso comunicato attribuito al sindaco Salvatore Quinci, che annuncerebbe l’arrivo del fenomeno anche sulla città e inviterebbe i cittadini a rimanere in casa. È falso.

A smentirlo ufficialmente è il Comune di Mazara del Vallo.

Il sindaco Salvatore Quinci invita cittadini e organi di informazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali dell’amministrazione e della Protezione civile.

«A Mazara situazione sotto controllo»

Il Comune precisa che la situazione a Mazara del Vallo è al momento sotto controllo ed è costantemente monitorata dagli organi competenti.

Eventuali nuove indicazioni alla popolazione saranno diffuse soltanto attraverso i canali istituzionali.

Quinci invita quindi a non rilanciare messaggi non verificati, soprattutto in una giornata nella quale immagini e notizie provenienti da Marsala e Petrosino stanno comprensibilmente creando forte preoccupazione.

Ospedale di Marsala: «Tutto ok, situazione normalizzata»

Intanto arriva un aggiornamento rassicurante anche dal pronto soccorso dell’ospedale di Marsala.

I sanitari riferiscono che la risposta dell’ospedale è stata pronta e che la situazione si è ormai normalizzata.

«Tutto ok. La risposta dell’ospedale è stata pronta e adesso si è normalizzato tutto», spiegano dal pronto soccorso.

Nelle ore precedenti, proprio in via precauzionale, era stato attivato il Peimaf, il Piano di emergenza interna per il massiccio afflusso di feriti. Al pronto soccorso erano arrivati nove pazienti, tra cui quattro bambini, con ferite da taglio ed escoriazioni. Nessuno risultava in condizioni gravi.

Il quadro sanitario, dunque, resta sotto controllo.

Il falso messaggio che sta girando

Nel testo fake, presentato graficamente come un vero avviso istituzionale, si sostiene che nelle prossime ore la tromba d’aria potrebbe interessare anche Mazara del Vallo.

Vengono perfino indicate presunte zone maggiormente a rischio – Tonnarella, via Mario Fani, San Vito, Quarara e via Treviso – e si invitano i cittadini a rimanere in casa, limitare gli spostamenti e mettere le auto al riparo.

Quel comunicato non è stato diffuso dal sindaco né dal Comune di Mazara.

L’allerta meteo invece è vera

Questo non significa che non ci sia un quadro di attenzione meteorologica.

Resta valida l’allerta meteo già diramata dalla Protezione civile regionale per temporali, possibili forti raffiche di vento, grandinate e intensa attività elettrica.

Una cosa, però, è un’allerta ufficiale. Un’altra è inventare traiettorie precise di una tromba d’aria e attribuirle al sindaco.

In queste ore vale dunque una regola molto semplice: prima di condividere, controllare la fonte.

Perché alla devastazione reale di Marsala e Petrosino non serve aggiungere anche quella, molto più evitabile, delle notizie false.



