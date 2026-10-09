Tromba d'aria a Marsala, nessun morto e nessuno ferito grave. Nove persone al pronto soccorso

09/10/2026 12:33:00

Ore 12.30. Non ci sono morti né feriti gravi a Marsala dopo la tromba d’aria che questa mattina ha colpito soprattutto il versante sud della città.

A fare il punto è la Direzione strategica dell’Asp di Trapani, che comunica come la situazione sanitaria sia sotto controllo.

Al pronto soccorso dell’ospedale di Marsala sono arrivate complessivamente nove persone: quattro bambini e cinque adulti.

Dopo gli accertamenti e gli esami strumentali, per tutti sono state riscontrate soltanto ferite da taglio ed escoriazioni. Nessuno, dunque, risulta in condizioni gravi. E' da confermare la notizia di una coppia ferita gravemente perché sbalzata con l'auto e trasferita a Palermo.

Attivato il Peimaf

Vista la violenza dell’evento e le prime notizie che arrivavano dal territorio, l’Asp aveva comunque attivato immediatamente il Peimaf, il Piano di Emergenza Interna per il Massiccio Afflusso di Feriti, all’ospedale di Marsala.

Una procedura precauzionale che consente alla struttura sanitaria di prepararsi rapidamente all’arrivo contemporaneo di numerosi pazienti.

Fortunatamente, il numero e soprattutto la gravità dei feriti sono risultati molto più contenuti rispetto ai timori iniziali.

Quattro bambini tra le persone soccorse

Particolare apprensione aveva suscitato la situazione delle scuole colpite dalla tromba d’aria, soprattutto nel versante sud.

Tra le nove persone arrivate in ospedale ci sono quattro bambini. Anche per loro, però, gli accertamenti hanno escluso conseguenze gravi.

L’Asp ha inoltre attivato un supporto psicologico per i pazienti coinvolti, inevitabilmente provati da quanto accaduto.

I danni restano enormi

Se dal punto di vista sanitario il quadro è rassicurante, resta invece pesantissimo quello dei danni.

A Strasatti, Terrenove e nelle altre contrade colpite ci sono case danneggiate, tetti divelti, auto rovesciate, finestre distrutte, infissi strappati e scuole messe sottosopra.

Alla scuola di Terrenove le immagini mostrano aule con vetri infranti, librerie a terra e materiale scolastico sparso ovunque.

La macchina dei soccorsi

L’Asp ha ringraziato l’intera macchina dell’emergenza: Vigili del fuoco, 118, Protezione civile e Comune di Marsala, impegnati fin dalle prime ore nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

La conta dei danni continua.

Ma, almeno sul fronte più importante, alle 12.30 il bilancio è chiaro: nessuna vittima e nessun ferito grave.



