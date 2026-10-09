Tromba d'aria a Marsala, gravi danni anche a Petrosino

09/10/2026 13:06:00

Ore 13.05. La conta dei danni continua e il quadro resta pesantissimo tra Marsala e Petrosino. Case distrutte, scuole danneggiate, auto rovesciate, feriti e famiglie che potrebbero non poter rientrare nelle proprie abitazioni. Nel mezzo dell’emergenza, anche una piccola buona notizia: un cagnolino è stato salvato e soccorso. Il video è pubblicato da Tp24.

Le squadre dei Vigili del fuoco continuano a lavorare nelle zone colpite. Cinque squadre sono impegnate sul territorio e sono stati disposti rinforzi da Palermo e Agrigento.

Petrosino: quattro feriti lievi e case distrutte

È molto grave la situazione a Petrosino.

Il sindaco Giacomo Anastasi riferisce di quattro feriti lievi, tra i quali due operai del Centro comunale di raccolta dei rifiuti, struttura investita direttamente dalla tromba d’aria.

I danni agli edifici sono ingenti. Ci sono abitazioni gravemente lesionate e, secondo quanto riferisce il sindaco, anche case in calcestruzzo distrutte.

La violenza del vortice ha colpito anche la viabilità e lo stadio di Petrosino, dove è stato abbattuto il muro di cinta.

I Vigili del fuoco confermano che proprio a Petrosino si è verificato uno degli episodi più gravi: un’automobile è finita in un burrone e due persone sono state soccorse.

Attivato il COC, alloggi per gli sfollati

Il Comune di Petrosino ha attivato il Centro operativo comunale, il COC, per coordinare gli interventi di emergenza.

L’amministrazione sta inoltre predisponendo alloggi per le persone che non potranno rientrare nelle abitazioni danneggiate.

È stata convocata anche una riunione in Prefettura per fare il punto sull’emergenza e coordinare gli interventi.

Turano arriva a Marsala

A Marsala è atteso anche l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Mimmo Turano, che ha annunciato di voler verificare personalmente i danni provocati alla scuola Alcide De Gasperi.

Turano ha spiegato di avere già contattato il direttore della Protezione civile regionale per avere un quadro della situazione e delle persone coinvolte.

«La priorità, adesso, è la sicurezza delle persone e dare risposte concrete alla scuola», è il senso dell’intervento dell’assessore, che ha annunciato un confronto con il sindaco di Marsala per individuare le soluzioni necessarie al ripristino dei locali.

Turano ha ricordato che proprio nella scuola colpita erano stati realizzati interventi straordinari finanziati dalla Regione e che adesso sarà necessario procedere alla verifica dei danni. La sua partenza per Marsala e i contatti con la Protezione civile sono stati confermati anche da fonti di stampa regionali.

Un cagnolino salvato

Tra le tante immagini drammatiche di questa mattina ce n’è anche una che racconta il lavoro dei soccorritori da un’altra prospettiva.

Un cagnolino è stato recuperato e messo in salvo nelle zone investite dalla tromba d’aria.

Tp24 pubblica il video del soccorso: una piccola storia dentro un’emergenza che ha lasciato dietro di sé danni enormi.



