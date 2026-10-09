Tromba d'aria a Marsala, feriti anche a Mazara

Ore 12.50. Si aggiorna ancora il quadro sanitario dopo la tromba d’aria che questa mattina ha devastato il versante sud di Marsala. Oltre ai nove pazienti arrivati al pronto soccorso di Marsala, altri feriti sono stati ricoverati all’ospedale di Mazara del Vallo.
Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Asp di Trapani, nel presidio mazarese sono arrivati un politraumatizzato e una donna con alcune ferite.
Anche all’ospedale di Mazara del Vallo è stato attivato il Peimaf, il Piano di emergenza interna per il massiccio afflusso di feriti.
Nove pazienti a Marsala
A Marsala, intanto, erano già arrivati al pronto soccorso quattro bambini e cinque adulti.
Dopo gli accertamenti e gli esami strumentali, i pazienti risultano aver riportato soprattutto ferite da taglio ed escoriazioni. Al momento non risultano vittime né feriti in condizioni gravissime.
Il quadro resta comunque in evoluzione, soprattutto alla luce del nuovo ricovero di un politraumatizzato a Mazara.
Attivata anche l’équipe psicosociale
La Direzione dell’Asp ha inoltre messo in campo una équipe psicosociale per l’emergenza, composta complessivamente da circa dieci psicologi.
Il supporto non sarà rivolto soltanto ai feriti, ma anche ai loro familiari, dopo una mattinata segnata da paura, evacuazioni, danni alle abitazioni e scuole colpite dalla violenza del vento.
Due ospedali in emergenza
I Peimaf risultano dunque attivati sia a Marsala sia a Mazara del Vallo, a conferma della dimensione dell’emergenza che ha interessato il territorio.
Nel frattempo prosegue la conta dei danni: case scoperchiate, auto rovesciate, infissi divelti, vetri infranti e scuole devastate soprattutto tra Strasatti, Terrenove e le contrade del versante sud.
La situazione sanitaria resta sotto stretta osservazione. Seguiranno aggiornamenti.