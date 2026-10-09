Tromba d'aria a Marsala, due bimbi ancora ricoverati, otto dimessi

09/10/2026 18:23:00

Ore 18.20. Si aggiorna ancora il quadro sanitario dopo la tromba d’aria che ha colpito Marsala e Petrosino. All’ospedale di Marsala restano soltanto due bambini in osservazione. Gli altri otto pazienti che si erano presentati al pronto soccorso sono già stati dimessi.

Complessivamente, al pronto soccorso marsalese si sono presentate dieci persone.

Tra i minori, due restano ancora sotto osservazione per precauzione. Gli altri pazienti sono stati dimessi dopo gli accertamenti.

Un adulto trasferito a Palermo

Tra i cinque adulti arrivati al pronto soccorso di Marsala, uno solo è stato ricoverato e successivamente trasferito all’ospedale Civico di Palermo.

Per gli altri non si è reso necessario il ricovero.

Il quadro, dunque, resta nel complesso rassicurante, soprattutto considerando la violenza del fenomeno e le immagini dei danni arrivate durante tutta la giornata.

Nessun nuovo aggiornamento da Mazara

Al momento non ci sono nuovi aggiornamenti sui pazienti ricoverati all’ospedale di Mazara del Vallo.

Nelle ore precedenti era stato comunicato il ricovero di un uomo di 70 anni, arrivato in codice rosso con fratture multiple, stabilizzato e destinato al trasferimento in un trauma center a Palermo. Una donna aveva invece riportato un trauma lieve alla caviglia.

Il bilancio sanitario resta quindi in evoluzione, ma il dato più importante continua a essere questo: non risultano vittime e, a Marsala, la quasi totalità dei pazienti è già stata dimessa.



