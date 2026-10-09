Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
09/10/2026 18:23:00

Tromba d'aria a Marsala, due bimbi ancora ricoverati, otto dimessi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/tromba-d-aria-a-marsala-due-bimbi-ancora-ricoeverati-otto-dimessi-450.jpg

Ore 18.20. Si aggiorna ancora il quadro sanitario dopo la tromba d’aria che ha colpito Marsala e Petrosino. All’ospedale di Marsala restano soltanto due bambini in osservazione. Gli altri otto pazienti che si erano presentati al pronto soccorso sono già stati dimessi.

Complessivamente, al pronto soccorso marsalese si sono presentate dieci persone.

Tra i minori, due restano ancora sotto osservazione per precauzione. Gli altri pazienti sono stati dimessi dopo gli accertamenti.

 

Un adulto trasferito a Palermo

 

Tra i cinque adulti arrivati al pronto soccorso di Marsala, uno solo è stato ricoverato e successivamente trasferito all’ospedale Civico di Palermo.

Per gli altri non si è reso necessario il ricovero.

Il quadro, dunque, resta nel complesso rassicurante, soprattutto considerando la violenza del fenomeno e le immagini dei danni arrivate durante tutta la giornata.

 

Nessun nuovo aggiornamento da Mazara

 

Al momento non ci sono nuovi aggiornamenti sui pazienti ricoverati all’ospedale di Mazara del Vallo.

Nelle ore precedenti era stato comunicato il ricovero di un uomo di 70 anni, arrivato in codice rosso con fratture multiple, stabilizzato e destinato al trasferimento in un trauma center a Palermo. Una donna aveva invece riportato un trauma lieve alla caviglia.

Il bilancio sanitario resta quindi in evoluzione, ma il dato più importante continua a essere questo: non risultano vittime e, a Marsala, la quasi totalità dei pazienti è già stata dimessa.









Native | 09/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791540238-0-canino-srl-sb-cerca-un-consulente-software-un-programmatore-e-un-profilo-gestionale.jpg

Canino Srl SB cerca un consulente software, un programmatore e un profilo...

Native | 09/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791527686-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2025.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025

Native | 08/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2026/1791293712-0-come-scegliere-un-nuovo-smartphone-caratteristiche-da-confrontare.png

Come scegliere un nuovo smartphone: caratteristiche da confrontare