Tromba d’aria a Marsala, case distrutte e danni nelle scuole, caos, feriti

09/10/2026 10:02:00

11,30 - Una scuola devastata, auto e mezzi pesanti scaraventati fuori dalla carreggiata, edifici gravemente danneggiati e numerose persone ferite. È ancora un quadro frammentario quello che emerge dopo la violenta tromba d’aria che questa mattina, venerdì 9 ottobre, ha colpito la zona tra Petrosino e Terrenove Bambina, nel territorio di Marsala.

La situazione è critica. I soccorsi sono in corso e non è ancora possibile stabilire il numero complessivo dei feriti. All’ospedale di Marsala sono stati trasportati cinque adulti in codice rosso e cinque bambini: due con ferite lievi, altri tre con piccoli traumi e sotto shock. Il bilancio resta provvisorio.

La scuola di Terrenove Bambina devastata

La situazione più grave segnalata al momento riguarda la scuola Alcide De Gasperi di Terrenove Bambina, colpita e devastata dalla tromba d’aria. Ci sono feriti anche tra i bambini e il personale scolastico.

Non è ancora disponibile una ricostruzione completa di quanto accaduto nell’edificio. Restano da accertare l’entità dei danni e il numero delle persone coinvolte.

Statale 115 bloccata, mezzi fuori strada

La strada statale 115 è bloccata all’altezza di Terrenove. La forza della tromba d’aria ha scaraventato auto e mezzi pesanti fuori dalla carreggiata.

Diversi edifici hanno riportato danni gravi lungo la zona colpita, da Petrosino a Terrenove Bambina. Le verifiche sono ancora in corso e il quadro dei danni potrebbe ampliarsi.

I feriti all’ospedale di Marsala

Le informazioni disponibili sull’ospedale di Marsala indicano cinque adulti arrivati in codice rosso. Non sono ancora disponibili dettagli sulle loro condizioni.

Sono stati portati in ospedale anche cinque bambini: due hanno ferite lievi, mentre altri tre presentano piccoli traumi lievi e sono sotto shock.

Questi numeri riguardano i feriti trasportati a Marsala di cui si ha notizia e non rappresentano un bilancio complessivo delle persone coinvolte.

Vigili del fuoco al lavoro, rinforzi in arrivo

Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile, i vigili del fuoco sono impegnati con cinque squadre tra Marsala e Petrosino. Altre due squadre sono state annunciate in arrivo, una da Santa Margherita e una da Palermo.

Circolano anche notizie di possibili persone disperse, ma al momento non ci sono conferme.

I soccorsi proseguono. L’articolo sarà aggiornato con le informazioni sul numero dei feriti, sulle loro condizioni e sulla situazione nelle aree colpite.

11.00 - Cinque adulti sono arrivati in codice rosso all’ospedale di Marsala. Quattro bambini hanno riportato ferite lievi. È il primo bilancio dei feriti dopo la devastante tromba d’aria che questa mattina, venerdì 9 ottobre, ha colpito il territorio tra Marsala e Petrosino.

Tra le persone coinvolte c’è anche personale scolastico della scuola di Terrenove distrutta dal passaggio della tromba d'aria. Il quadro resta in aggiornamento: i soccorsi sono ancora in corso e si stanno verificando i danni nelle zone colpite.

La tromba d’aria ha devastato l’istituto Alcide De Gasperi di contrada Terrenove. Sono stati segnalati feriti nella scuola, ma al momento non è disponibile una ricostruzione precisa di quanto accaduto all’interno dell’edificio.

Cinque squadre al lavoro, altre due in arrivo

I vigili del fuoco sono impegnati con cinque squadre tra Marsala e Petrosino. Altre due sono in arrivo, una da Santa Margherita e una da Palermo, per rafforzare gli interventi.







10,15 - Finestre rotte, infissi strappati via, librerie rovesciate, materiale scolastico sparso sul pavimento. Anche la scuola di Terrenove porta i segni pesantissimi della tromba d’aria che questa mattina ha colpito il versante sud di Marsala.

Le immagini arrivate alla redazione di Tp24 mostrano con chiarezza la violenza del fenomeno.

C’è anche un ferito: un ragazzo è stato trasportato in ospedale, ma secondo le informazioni disponibili al momento le sue condizioni non sarebbero gravi.

Dentro l’edificio, in alcune aule, sembra essere passato un uragano: vetri infranti, serramenti divelti, scaffali e librerie a terra, fogli e oggetti scaraventati ovunque.

I danni riguardano soprattutto finestre e infissi, che in più punti non hanno retto alla forza del vento.

All’interno, la pressione e le raffiche hanno fatto cadere mobili, librerie e materiale didattico. Il risultato è quello di aule completamente sottosopra, con detriti e vetri sul pavimento.

Sono immagini che restituiscono più di tante parole la potenza della tromba d’aria che ha attraversato questa mattina le contrade del versante sud.

Si registra il ferimento di un ragazzo, accompagnato in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari.

Al momento, fortunatamente, non risulta in gravi condizioni.

Resta comunque alta l’attenzione sulla situazione nelle scuole e negli edifici colpiti, mentre proseguono i controlli e la conta dei danni.

10,00 - Case distrutte, tetti divelti, auto rovesciate e una scuola colpita mentre all’interno c’erano i bambini. Si aggrava il bilancio della tromba d’aria che questa mattina, venerdì 9 ottobre, ha investito il versante sud di Marsala.

Le segnalazioni che continuano ad arrivare alla redazione di Tp24 raccontano una situazione pesantissima soprattutto tra Strasatti, Santo Padre delle Perriere e Petrosino.

In alcune zone ci sono abitazioni gravemente danneggiate, in qualche caso praticamente distrutte, con coperture strappate via e detriti sparsi nelle strade.

Danni alla scuola Alcide De Gasperi di Terrenove

Particolarmente delicata la situazione alla scuola Alcide De Gasperi nel plesso di Terrenove Bambina, colpita dalla violenza del vento mentre all’interno si trovavano gli alunni e il personale scolastico.

Dopo i momenti di grande paura, i genitori hanno raggiunto la scuola e ripreso i propri figli.

Restano da chiarire con precisione l’entità dei danni alla struttura e le eventuali conseguenze per le persone presenti. Continuano inoltre ad arrivare segnalazioni di possibili feriti, ma al momento manca ancora un quadro ufficiale e definitivo.

Strade piene di detriti

Le immagini mostrano un territorio flagellato.

Ci sono auto rovesciate, finestrini distrutti, tetti scoperchiati, lamiere, sedie, arredi e pezzi di edifici trascinati in strada dalla forza del vortice.

La conta dei danni è appena cominciata e potrebbe essere molto pesante.

Poco prima del passaggio sulla terraferma, Tp24 aveva documentato la formazione di due trombe marine davanti alla costa di Marsala. Poi il fenomeno ha investito la zona sud, lasciando dietro di sé una scia di devastazione.

Ora la conta dei danni

In queste ore la priorità è mettere in sicurezza le aree colpite, verificare le condizioni delle persone coinvolte e capire quali edifici siano agibili.

Particolare attenzione resta sulla scuola De Gasperi e sulle abitazioni maggiormente danneggiate.

Tp24 continua a seguire l’emergenza. Articolo in aggiornamento.



