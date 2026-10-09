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Cronaca
09/10/2026 11:20:00

Trapani, detenuto aggredisce un agente penitenziario con una testata: naso fratturato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791537685-0-trapani-detenuto-aggredisce-un-agente-penitenziario-con-una-testata-naso-fratturato.jpg

Ancora un episodio di violenza nel carcere di Trapani. Un agente della Polizia penitenziaria è finito in ospedale dopo essere stato colpito al volto con una violenta testata da un detenuto. Il poliziotto ha riportato la frattura del naso e del setto nasale. 

 

Per lui una prognosi di dieci giorni.
 

L'aggressione sarebbe avvenuta durante un momento di tensione, provocato dalle ripetute richieste del detenuto di ottenere materiali e prodotti che, in quel momento, non erano disponibili.
 

Secondo la ricostruzione dell'accaduto, il personale penitenziario avrebbe tentato di tranquillizzare l'uomo, ma la situazione è rapidamente degenerata. Il detenuto ha prima lanciato una bottiglia di plastica contro una parete, poi si è scagliato contro l'agente intervenuto per riportare la calma, colpendolo con una testata in pieno volto.

 









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