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Cronaca
09/10/2026 12:50:00

Tornado a Marsala, nessuna vittima. Il Comune chiede lo stato di emergenza. Come stanno i bambini della scuola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791543324-0-tornado-a-marsala-nessuna-vittima-il-comune-chiede-lo-stato-di-emergenza-come-stanno-i-bambini-della-scuola.jpg

Non ci sono vittime e nessun bambino risulta disperso. È il dato più importante dell’ultimo aggiornamento sulla tromba d’aria che questa mattina ha colpito il territorio tra Marsala e Petrosino. La sindaca Andreana Patti si trova nelle zone devastate, dove proseguono i soccorsi e la conta dei danni.

Ci sono case inagibili: il Comune si attiverà per trovare alloggi alle persone che non potranno rientrare nelle proprie abitazioni. L’amministrazione annuncia inoltre che chiederà lo stato di emergenza.

 

I feriti: quattro bambini e cinque adulti in ospedale

L’ultimo aggiornamento sanitario ridimensiona il primo quadro dell’emergenza. Al pronto soccorso dell’ospedale di Marsala sono arrivati quattro bambini e cinque adulti. Dopo gli accertamenti, anche strumentali, sono state riscontrate ferite da taglio ed escoriazioni.

Le prime informazioni riferivano di cinque adulti in codice rosso e cinque bambini coinvolti. Il dato aggiornato indica nove pazienti arrivati al pronto soccorso, con le lesioni descritte dopo gli esami.

La situazione sanitaria viene indicata come sotto controllo. Nell’ospedale è stato attivato il Peimaf, il Piano di emergenza interna per il massiccio afflusso di feriti. È stato predisposto anche il supporto psicologico per i pazienti.

Nessun bambino disperso, 273 studenti nelle scuole interessate

Sono 273 gli studenti delle scuole interessate dal passaggio della tromba d’aria: 93 alla primaria e 180 nella scuola di contrada Terrenove.

L’aggiornamento chiarisce che non ci sono bambini dispersi, dopo le notizie circolate nelle prime ore. Resta da completare la ricognizione dei danni agli edifici scolastici e alle altre strutture colpite.

 

Strade da liberare e case inagibili

Operai dell’Enel e vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere detriti e pali della luce divelti, che hanno ostruito le strade. Gli interventi servono a rendere nuovamente percorribili le vie nelle zone attraversate dalla tromba d’aria.

Per le famiglie le cui case risultano inagibili, il Comune si adopererà per individuare una sistemazione temporanea.

 

Misure contro lo sciacallaggio

Le zone interessate sono state mappate dalla Questura per predisporre un’area sottoposta a misure contro lo sciacallaggio, mentre proseguono le verifiche e gli interventi.

L’appello della sindaca Patti è di affidarsi alle comunicazioni ufficiali e, in caso di necessità, chiamare il 112. Il bilancio dei danni resta in aggiornamento.









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