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Cronaca
09/10/2026 09:26:00

Mazara, ragazzino salvato dalla Guardia Costiera 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791530896-0-mazara-ragazzino-salvato-dalla-guardia-costiera.jpg

Un ragazzo  colto da una grave crisi respiratoria mentre si trovava a bordo di una nave nel Canale di Sicilia, è stato soccorso nella notte dalla Guardia Costiera di Mazara del Vallo. Un intervento delicato, reso ancora più difficile dal mare mosso, che ha consentito di trasferire il giovane a terra e affidarlo alle cure dell'ospedale mazarese.

 

L'operazione è stata condotta dalla motovedetta CP 2092 della Guardia Costiera di Mazara del Vallo, intervenuta per effettuare un'evacuazione medica dalla Solidaire, nave umanitaria battente bandiera tedesca.

 

L'allarme dalla nave Ong a 30 miglia dalla costa

 

La richiesta di soccorso è arrivata alla sala operativa della Guardia Costiera di Mazara del Vallo intorno alle 22.30, quando la Solidaire si trovava in navigazione nel Canale di Sicilia, a circa 30 miglia dalla costa.

A bordo, un migrante minorenne di nazionalità somala manifestava problemi respiratori tali da rendere necessario un ricovero ospedaliero.

L'equipaggio della nave aveva inizialmente contattato il CIRM, Centro Internazionale Radio-Medico, che fornisce assistenza sanitaria a distanza alle imbarcazioni in navigazione. Proprio su indicazione del personale medico del CIRM è stata richiesta l'evacuazione urgente del ragazzo.

 

Il soccorso in mare mosso

 

La motovedetta CP 2092 è partita da Mazara del Vallo con a bordo anche personale sanitario del 118, imbarcato preventivamente per garantire assistenza immediata al giovane.

Le operazioni di trasferimento dalla nave Ong alla motovedetta sono avvenute a circa 10 miglia dalla costa, in condizioni meteomarine difficili a causa del mare mosso.

Nonostante le difficoltà, i militari sono riusciti a completare l'evacuazione e a prendere a bordo il minorenne, subito assistito dal personale medico durante il viaggio di rientro.

 

Il trasferimento all'ospedale di Mazara

 

Una volta raggiunto il porto di Mazara del Vallo, il ragazzo è stato affidato a un'ambulanza del 118 e trasferito all'ospedale cittadino per le cure necessarie.

Non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle sue attuali condizioni di salute.

L'intervento conferma il ruolo della Guardia Costiera di Mazara del Vallo nelle operazioni di soccorso e assistenza sanitaria nel Canale di Sicilia, dove alle emergenze legate alle traversate dei migranti si aggiungono spesso situazioni mediche che richiedono interventi rapidi, anche durante la notte e con condizioni del mare particolarmente difficili.









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