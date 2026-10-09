Marsala, devastazione alla scuola : finestre rotte, infissi divelti e un ragazzo ferito

09/10/2026 10:10:00

Finestre rotte, infissi strappati via, librerie rovesciate, materiale scolastico sparso sul pavimento. Anche la scuola di Terrenove porta i segni pesantissimi della tromba d’aria che questa mattina ha colpito il versante sud di Marsala.

Le immagini arrivate alla redazione di Tp24 mostrano con chiarezza la violenza del fenomeno.

C’è anche un ferito: un ragazzo è stato trasportato in ospedale, ma secondo le informazioni disponibili al momento le sue condizioni non sarebbero gravi.

Aule devastate

Dentro l’edificio, in alcune aule, sembra essere passato un uragano: vetri infranti, serramenti divelti, scaffali e librerie a terra, fogli e oggetti scaraventati ovunque.

I danni riguardano soprattutto finestre e infissi, che in più punti non hanno retto alla forza del vento.

All’interno, la pressione e le raffiche hanno fatto cadere mobili, librerie e materiale didattico. Il risultato è quello di aule completamente sottosopra, con detriti e vetri sul pavimento.

Sono immagini che restituiscono più di tante parole la potenza della tromba d’aria che ha attraversato questa mattina le contrade del versante sud.

Un ragazzo in ospedale

Si registra il ferimento di un ragazzo, accompagnato in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari.

Al momento, fortunatamente, non risulta in gravi condizioni.

Resta comunque alta l’attenzione sulla situazione nelle scuole e negli edifici colpiti, mentre proseguono i controlli e la conta dei danni.

La conta dei danni continua

Dopo Strasatti e la scuola Alcide De Gasperi, arrivano dunque anche le immagini della scuola di Terrenove, altro edificio scolastico pesantemente colpito.

In tutta la zona continuano intanto le verifiche su abitazioni, scuole, attività e strutture danneggiate.

Il bilancio materiale appare già enorme: case scoperchiate, auto rovesciate, vetri infranti, tetti e lamiere trascinati per strada.

E adesso bisognerà capire anche quali edifici potranno essere utilizzati e quali, invece, avranno bisogno di interventi prima di poter riaprire in sicurezza.

Le immagini

Le fotografie scattate all’interno della scuola di Terrenove mostrano bene ciò che è accaduto: non un semplice temporale, ma un evento capace in pochi minuti di mettere sottosopra interi ambienti.

La paura è passata. Adesso comincia la conta dei danni.

Tp24 continua a raccogliere immagini e segnalazioni dalle zone colpite.



