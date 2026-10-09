Il disastro della tromba d'aria tra Marsala e Petrosino. Feriti, danni, gli ultimi aggiornamenti

09/10/2026 11:34:00

Una scuola devastata, auto e mezzi pesanti scaraventati fuori dalla carreggiata, edifici gravemente danneggiati e numerose persone ferite. È ancora un quadro frammentario quello che emerge dopo la violenta tromba d’aria che questa mattina, venerdì 9 ottobre, ha colpito la zona tra Petrosino e Terrenove Bambina, nel territorio di Marsala.

La situazione è critica. I soccorsi sono in corso e non è ancora possibile stabilire il numero complessivo dei feriti. All’ospedale di Marsala sono stati trasportati cinque adulti in codice rosso e cinque bambini: due con ferite lievi, altri tre con piccoli traumi e sotto shock. Il bilancio resta provvisorio.

La scuola di Terrenove Bambina devastata

La situazione più grave segnalata al momento riguarda la scuola Alcide De Gasperi di Terrenove Bambina, colpita e devastata dalla tromba d’aria. Ci sono feriti anche tra i bambini e il personale scolastico.

Non è ancora disponibile una ricostruzione completa di quanto accaduto nell’edificio. Restano da accertare l’entità dei danni e il numero delle persone coinvolte.

Statale 115 bloccata, mezzi fuori strada

La strada statale 115 è bloccata all’altezza di Terrenove. La forza della tromba d’aria ha scaraventato auto e mezzi pesanti fuori dalla carreggiata.

Diversi edifici hanno riportato danni gravi lungo la zona colpita, da Petrosino a al versante sud di Marsala, soprattutto a Terrenove Bambina. Le verifiche sono ancora in corso e il quadro dei danni potrebbe ampliarsi.

I feriti all’ospedale di Marsala

Le informazioni disponibili sull’ospedale di Marsala indicano cinque adulti arrivati in codice rosso. Non sono ancora disponibili dettagli sulle loro condizioni.

Sono stati portati in ospedale anche cinque bambini: due hanno ferite lievi, mentre altri tre presentano piccoli traumi lievi e sono sotto shock.

Questi numeri riguardano i feriti trasportati a Marsala di cui si ha notizia e non rappresentano un bilancio complessivo delle persone coinvolte.

Vigili del fuoco al lavoro, rinforzi in arrivo

Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile, i vigili del fuoco sono impegnati con cinque squadre tra Marsala e Petrosino. Altre due squadre sono state annunciate in arrivo, una da Santa Margherita e una da Palermo.

Circolano anche notizie di possibili persone disperse, ma al momento non ci sono conferme.

I soccorsi proseguono. L’articolo sarà aggiornato con le informazioni sul numero dei feriti, sulle loro condizioni e sulla situazione nelle aree colpite.



