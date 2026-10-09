Buongiorno24 del 9 ottobre: maltempo, ronde a Marsala e i ritardi del Teatro a Mare
Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno. Oggi è venerdì 9 ottobre 2026: appuntamento dalle 9:30 alle 9:45.
Apriamo con il maltempo, attraverso le immagini della doppia tromba marina ripresa questa mattina davanti al porto di Marsala. In Sicilia è prevista allerta gialla, con temporali anche intensi, raffiche di vento e possibili grandinate. Faremo il punto sul Trapanese e sulle zone di Trapani più esposte agli allagamenti.
Restiamo a Marsala, dove dopo la spedizione punitiva di martedì continuano a circolare inviti alle ronde, fotografie di presunti sospetti e falsi allarmi. Le indagini proseguono, mentre il coinvolgimento nei furti delle persone aggredite resta da accertare. Riprendiamo l’invito di Tp24 a raccontare episodi verificabili e a denunciare alle forze dell’ordine: la paura dei cittadini va ascoltata e ricostruita attraverso i fatti.
Al centro delle notizie di oggi c’è anche il Teatro a Mare di Salinella. Le dichiarazioni dei tecnici in commissione restituiscono un’opera alle prese con carenze progettuali, ritardi, maggiori costi e una variante ancora da approvare. Spiegheremo che cosa è emerso e perché i tempi inizialmente annunciati sono saltati.
Sul fronte regionale, Schifani non si è dimesso. La riunione di Giunta di ieri si è conclusa senza un passo indietro del presidente, mentre resta aperto il confronto con Forza Italia. È stato invece approvato un disegno di legge sulla trasparenza dei rapporti tra interessi privati e pubblica amministrazione, che dovrà passare dall’Ars.
A Trapani, la partita su PEF e Tari potrebbe tornare in Consiglio comunale, se l’amministrazione presenterà nuove delibere. Intanto i Revisori segnalano il rischio di uno squilibrio tra i costi del servizio rifiuti e le entrate garantite dalle vecchie tariffe. Un aggiornamento che riguarda direttamente i conti del Comune e i servizi ai cittadini.
Un nuovo fronte riguarda Valerio Antonini: il Libero Consorzio, con un provvedimento approvato dal presidente Salvatore Quinci, ha autorizzato una denuncia-querela sui contenuti di post e dirette Facebook. È un’iniziativa dell’Ente a tutela della propria reputazione; spetterà alla magistratura valutare le contestazioni.
Uno sguardo anche alla giustizia civile: Marsala è seconda in Italia nell’indicatore statistico dei tempi, mentre Trapani è tra i tribunali più veloci. Vedremo che cosa misurano questi risultati e perché non equivalgono alla durata effettiva di ogni singola causa.
Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101: quindici minuti per conoscere le notizie, comprenderne il contesto e orientarsi tra i fatti del giorno.
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