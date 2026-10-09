Buongiorno24 del 9 ottobre: maltempo, ronde a Marsala e i ritardi del Teatro a Mare

09/10/2026 09:14:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno. Oggi è venerdì 9 ottobre 2026: appuntamento dalle 9:30 alle 9:45.

Apriamo con il maltempo, attraverso le immagini della doppia tromba marina ripresa questa mattina davanti al porto di Marsala. In Sicilia è prevista allerta gialla, con temporali anche intensi, raffiche di vento e possibili grandinate. Faremo il punto sul Trapanese e sulle zone di Trapani più esposte agli allagamenti.

https://www.tp24.it/2026/10/09/cronaca/maltempo-a-marsala-doppia-tromba-marina-davanti-al-porto-le-immagini-impressionanti/240490

https://www.tp24.it/2026/10/08/meteo/allerta-meteo-a-trapani-torna-l-incubo-allagamenti-ecco-le-zone-piu-a-rischio/240472

Restiamo a Marsala, dove dopo la spedizione punitiva di martedì continuano a circolare inviti alle ronde, fotografie di presunti sospetti e falsi allarmi. Le indagini proseguono, mentre il coinvolgimento nei furti delle persone aggredite resta da accertare. Riprendiamo l’invito di Tp24 a raccontare episodi verificabili e a denunciare alle forze dell’ordine: la paura dei cittadini va ascoltata e ricostruita attraverso i fatti.

https://www.tp24.it/2026/10/09/cronaca/marsala-solo-mazze-niente-video-ronde-raid-e-falsi-allarmi-cresce-la-psicosi/240461

Al centro delle notizie di oggi c’è anche il Teatro a Mare di Salinella. Le dichiarazioni dei tecnici in commissione restituiscono un’opera alle prese con carenze progettuali, ritardi, maggiori costi e una variante ancora da approvare. Spiegheremo che cosa è emerso e perché i tempi inizialmente annunciati sono saltati.

https://www.tp24.it/2026/10/09/cittadinanza/marsala-il-teatro-a-mare-di-salinella-e-nato-male-costera-di-piu-e-si-attende-la-variante/240478

Sul fronte regionale, Schifani non si è dimesso. La riunione di Giunta di ieri si è conclusa senza un passo indietro del presidente, mentre resta aperto il confronto con Forza Italia. È stato invece approvato un disegno di legge sulla trasparenza dei rapporti tra interessi privati e pubblica amministrazione, che dovrà passare dall’Ars.

https://www.tp24.it/2026/10/08/regionale/alla-fine-schifani-non-si-e-dimesso/240458

A Trapani, la partita su PEF e Tari potrebbe tornare in Consiglio comunale, se l’amministrazione presenterà nuove delibere. Intanto i Revisori segnalano il rischio di uno squilibrio tra i costi del servizio rifiuti e le entrate garantite dalle vecchie tariffe. Un aggiornamento che riguarda direttamente i conti del Comune e i servizi ai cittadini.

https://www.tp24.it/2026/10/09/politica/trapani-pef-e-tari-mazzeo-apre-alla-nuova-seduta-ma-i-revisori-lanciano-l-allarme-sui-conti/240473

Un nuovo fronte riguarda Valerio Antonini: il Libero Consorzio, con un provvedimento approvato dal presidente Salvatore Quinci, ha autorizzato una denuncia-querela sui contenuti di post e dirette Facebook. È un’iniziativa dell’Ente a tutela della propria reputazione; spetterà alla magistratura valutare le contestazioni.

https://www.tp24.it/2026/10/09/dal-libero-consorzio/antonini-quinci-passa-alla-querela-nel-mirino-post-e-dirette-facebook/240488

Uno sguardo anche alla giustizia civile: Marsala è seconda in Italia nell’indicatore statistico dei tempi, mentre Trapani è tra i tribunali più veloci. Vedremo che cosa misurano questi risultati e perché non equivalgono alla durata effettiva di ogni singola causa.

https://www.tp24.it/2026/10/09/istituzioni/giustizia-civile-marsala-seconda-in-italia-trapani-tra-i-tribunali-piu-veloci/240373

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101: quindici minuti per conoscere le notizie, comprenderne il contesto e orientarsi tra i fatti del giorno.



