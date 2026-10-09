9 Ottobre: la riforma elettorale è legge, l'Ue e la flessibilità, strage in Ucraina
E' il 9 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo.
• Con 227 voti favorevoli alla Camera, la riforma elettorale è diventata legge. Si voterà con un proporzionale con premio di maggioranza, preferenze con i capolista bloccati, con l’indicazione del premier in scheda. Qui l'articolo di Tp24.
• Giorgia Meloni si è adontata perché un consigliere Pd di Pontedera l'ha definita con spregio «una ciociara». Lui dice che si è trattato di un lapsus, voleva dire «una caciarona»
• A Roma i giovani del Pd hanno piantato le tende in una manifestazione-fotocopia della protesta in Spagna contro il caro-affitti
• La Commissione europea ha detto che valuterà le richieste di flessibilità fiscale avanzate dall’Italia (e dalla Grecia), ma ha ribadito che «serve prudenza»
• Per placare gli studenti (che per ora non si placano) il governo francese ha annunciato l'arrivo di 3 mila supplenti
• Gli houthi hanno colpito l’aeroporto di Riad, capitale dell’Arabia Saudita
• Una bomba planante russa ha colpito due autobus a Kramatorsk, nel Donbass, uccidendo 33 persone
• Un attacco hacker di probabile matrice russa ha colpito il sito della Farnesina
• Da maggio a oggi in Congo ci sono stati 4.148 morti (dichiarati) di ebola
• Un giovane magazziniere è morto per un malore nel deposito Amazon di Settecamini, poco fuori Roma
• In un'officina di Roma un meccanico è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion
• Audi ha aperto alla possibilità di impiegare i suoi dipendenti nell'industria della difesa
• I ricavi di OpenAi sarebbero inferiori di circa 20 miliardi rispetto a quanto atteso
• Il Mit da oggi impone il limite massimo di 60 all'ora su due autostrade in Sicilia, quelle che da Messina portano a Palermo e Catania, perché troppo dissestate
• Oggi a Milano sciopera l'Atm (ma non Trenord)
• A Cortona sono state rubate 30 mila bottiglie per un valore di 5 milioni di euro dalle cantine Antinori
• Il Nobel per la letteratura è stato assegnato a Anne Carson, canadese, 76 anni, poetessa, grecista e romanziera
• Secondo un autorevole classifica, il migliore bar del mondo è il bar Leone di Hong Kong, gestito da un romano
• Gli Usa trasmetteranno in diretta streaming l'esecuzione per fucilazione dell’autore della strage di Fort Hood, in programma il 3 dicembre
• La procura argentina ha chiesto 12 anni di carcere per il neurochirurgo che guidava lo staff medico di Maradona
• Enrico Mentana e Francesca Fagnani lasceranno la loro casa al Ghetto di Roma per trasferirsi ai Parioli. Si sono comprati un attico e un superattico per 1,6 milioni di euro
• A Milano un giovane cameriere dice di essere stato picchiato dai bodyguard di Fedez
• A Pechino Jasmine Paolini e Sara Errani sono state eliminate, invece Arnaldi si è guadagnato l'accesso al secondo turno
• Céline Dion è inciampata a causa dei tacchi alti sul palco della Plenitude Arena di Nanterre, vicino a Parigi, mentre stava cantando Dans un autre monde
• Louis Garrel interpreterà John Elkann nel prossimo film di Marco Bellocchio, Falcon, con al centro la figura di Marchionne interpretato da Pier Francesco Favino
• Sarà posata sulla Hollywood Walk of Fame, giovedì prossimo, una stella postuma per Carlo Rambaldi, artigiano degli effetti speciali
• Sono morti l'artigiano Michele Beltramone (91 anni), l'attore indiano Nana Patekar (75) e il cane di Matilde Gioli (6)
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