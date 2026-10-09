Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Cose di musica
09/10/2026 12:53:00

Trapani, nel segno di Fernando Daidone: musica, arte e cultura continueranno a vivere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791543494-0-trapani-nel-segno-di-fernando-daidone-musica-arte-e-cultura-continueranno-a-vivere.jpg

Ci sono persone che continuano a lasciare il segno anche dopo la loro scomparsa. 

 

A Trapani, la memoria di Fernando Daidone, musicista, artista, produttore e discografico, si lega a un percorso fatto di musica, creatività e impegno culturale, che chi gli è stato vicino intende proseguire nel tempo.

 

A ricordarlo è Kyo Communication, associazione con finalità culturali, artistiche e sociali, che insieme a Dana Records rappresenta una parte importante del cammino professionale e umano di Daidone. Attraverso queste realtà, Fernando ha contribuito alla realizzazione di progetti, sostenuto artisti e creato occasioni di incontro, collaborazione e crescita.

 

La sua figura viene ricordata per l'intuito, la passione e la capacità di trasformare le idee in iniziative concrete. Un impegno che ha lasciato un patrimonio di esperienze, relazioni e progetti, destinato a continuare attraverso il lavoro di chi ne raccoglie oggi l'eredità.

 

L'obiettivo è mantenere viva la sua visione, portando avanti nuove iniziative nel rispetto dei principi che hanno accompagnato il suo percorso. Kyo Communication continuerà a operare nel solco tracciato da Daidone, custodendone la memoria e traducendola in nuovi progetti legati alla musica, all'arte e alla cultura.

 

Ogni futuro evento sarà realizzato con serietà, cura e attenzione, mantenendo elevati standard artistici e organizzativi. Non soltanto un ricordo, dunque, ma una responsabilità concreta: dare continuità a un lavoro che ha contribuito ad arricchire il panorama culturale e artistico del territorio.

«Quella strada continuerà. La sua memoria continuerà. Il suo nome continuerà a vivere attraverso ciò che faremo», è il messaggio affidato alla comunità da Kyo Communication.

 

Un impegno accompagnato dalla riconoscenza per quanto Fernando ha costruito e dalla volontà di non disperdere il valore del suo contributo. Perché, come sottolinea l'associazione, la sua eredità non si esaurisce con la sua assenza, ma continuerà a vivere nelle iniziative, nella musica e nelle persone che hanno condiviso il suo percorso.

A firmare il messaggio è la presidente di Kyo Communication, Caterina Genna, che ribadisce così la volontà di trasformare il ricordo di Fernando Daidone in un impegno rivolto al futuro.

 









Native | 09/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791540238-0-canino-srl-sb-cerca-un-consulente-software-un-programmatore-e-un-profilo-gestionale.jpg

Canino Srl SB cerca un consulente software, un programmatore e un profilo...

Native | 09/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791527686-0-il-gruppo-romano-presenta-il-bilancio-di-sostenibilita-2025.jpg

Il Gruppo Romano presenta il Bilancio di Sostenibilità 2025

Native | 08/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2026/1791293712-0-come-scegliere-un-nuovo-smartphone-caratteristiche-da-confrontare.png

Come scegliere un nuovo smartphone: caratteristiche da confrontare