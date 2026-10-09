Trapani, nel segno di Fernando Daidone: musica, arte e cultura continueranno a vivere

09/10/2026 12:53:00

Ci sono persone che continuano a lasciare il segno anche dopo la loro scomparsa.

A Trapani, la memoria di Fernando Daidone, musicista, artista, produttore e discografico, si lega a un percorso fatto di musica, creatività e impegno culturale, che chi gli è stato vicino intende proseguire nel tempo.

A ricordarlo è Kyo Communication, associazione con finalità culturali, artistiche e sociali, che insieme a Dana Records rappresenta una parte importante del cammino professionale e umano di Daidone. Attraverso queste realtà, Fernando ha contribuito alla realizzazione di progetti, sostenuto artisti e creato occasioni di incontro, collaborazione e crescita.

La sua figura viene ricordata per l'intuito, la passione e la capacità di trasformare le idee in iniziative concrete. Un impegno che ha lasciato un patrimonio di esperienze, relazioni e progetti, destinato a continuare attraverso il lavoro di chi ne raccoglie oggi l'eredità.

L'obiettivo è mantenere viva la sua visione, portando avanti nuove iniziative nel rispetto dei principi che hanno accompagnato il suo percorso. Kyo Communication continuerà a operare nel solco tracciato da Daidone, custodendone la memoria e traducendola in nuovi progetti legati alla musica, all'arte e alla cultura.

Ogni futuro evento sarà realizzato con serietà, cura e attenzione, mantenendo elevati standard artistici e organizzativi. Non soltanto un ricordo, dunque, ma una responsabilità concreta: dare continuità a un lavoro che ha contribuito ad arricchire il panorama culturale e artistico del territorio.

«Quella strada continuerà. La sua memoria continuerà. Il suo nome continuerà a vivere attraverso ciò che faremo», è il messaggio affidato alla comunità da Kyo Communication.

Un impegno accompagnato dalla riconoscenza per quanto Fernando ha costruito e dalla volontà di non disperdere il valore del suo contributo. Perché, come sottolinea l'associazione, la sua eredità non si esaurisce con la sua assenza, ma continuerà a vivere nelle iniziative, nella musica e nelle persone che hanno condiviso il suo percorso.

A firmare il messaggio è la presidente di Kyo Communication, Caterina Genna, che ribadisce così la volontà di trasformare il ricordo di Fernando Daidone in un impegno rivolto al futuro.



