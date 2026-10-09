Sergio Cammariere in concerto a Trapani il 17 ottobre

Sergio Cammariere torna a Trapani con una tappa del tour “La pioggia che non cade mai”. L’appuntamento è per sabato 17 ottobre alle 21 al Cine Teatro Ariston, prima delle tre date siciliane del cantautore e pianista calabrese.
Sul palco Cammariere ripercorrerà oltre vent’anni di carriera, alternando i brani più conosciuti alle composizioni del nuovo album pubblicato nel 2025. Un repertorio che continua a muoversi tra canzone d’autore, jazz, bossa nova e ritmi latini.
Da “Tutto quello che un uomo” ai nuovi brani
Tra le canzoni simbolo della sua carriera c’è “Tutto quello che un uomo”, il brano con cui nel 2003 arrivò terzo al Festival di Sanremo conquistando anche il Premio della Critica.
Il concerto di Trapani darà spazio anche ai brani di “La pioggia che non cade mai”, album di tredici tracce nato ancora una volta dalla collaborazione artistica con Roberto Kunstler.
Accanto alle canzoni troveranno posto anche composizioni strumentali per pianoforte e momenti nei quali Cammariere potrà lasciare spazio all’improvvisazione.
La band sul palco dell’Ariston
Ad accompagnarlo ci saranno Michele Santoleri alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Roberto Gervasi alla fisarmonica, Daniele Tittarelli al sax soprano e Giovanna Famulari al violoncello.
Una formazione che permette al concerto di passare dalle atmosfere più intime ai momenti più ritmati, mantenendo il pianoforte al centro della scena.
Prima tappa siciliana del tour
Quella di Trapani sarà la prima delle tre date siciliane. Dopo l’Ariston, Cammariere sarà il 18 ottobre al Teatro Al Massimo di Palermo e il 19 ottobre al Teatro Metropolitan di Catania.
Le tre tappe sono organizzate da Arts Promotion di Mario Russo. I biglietti per il concerto trapanese sono disponibili sul circuito TicketOne.