Tromba d’aria a Marsala, anche i volontari AVO al pronto soccorso: «Ci siamo stati da subito»

09/10/2026 19:57:00

Nelle ore dell’emergenza non ci sono stati soltanto medici, infermieri, Vigili del fuoco e soccorritori. Al pronto soccorso dell’ospedale di Marsala si sono mobilitati anche i volontari dell’AVO, l’Associazione Volontari Ospedalieri, per stare accanto alle persone arrivate dopo la tromba d’aria.

A raccontarlo è la stessa associazione, che sottolinea di essere stata presente fin dai primi momenti dell’emergenza, cercando di offrire soprattutto sostegno morale e vicinanza a chi ne aveva bisogno.

La volontaria con il figlio ferito che ha aiutato gli altri

C’è poi un episodio che AVO Marsala ha voluto raccontare.

Una delle volontarie era stata coinvolta direttamente nell’emergenza: suo figlio era rimasto ferito alla scuola De Gasperi, una delle strutture colpite dalla tromba d’aria.

Dopo averlo accompagnato e affidato alle cure della Pediatria, la volontaria ha deciso comunque di mettersi a disposizione degli altri pazienti e delle famiglie presenti in ospedale.

«Ha lasciato il figlio in Pediatria e si è prodigata per gli altri», racconta l’associazione.

«Questo siamo noi»

È questo il senso del messaggio diffuso da AVO Marsala al termine di una giornata complicatissima per la città.

Poche parole: «Questo siamo noi».

Nel caos delle ore successive alla tromba d’aria, tra feriti, famiglie preoccupate e il pronto soccorso chiamato a gestire un afflusso improvviso di pazienti, anche la presenza dei volontari ha contribuito ad assistere chi, oltre alle cure mediche, aveva bisogno semplicemente di qualcuno accanto.

Una delle tante piccole storie di solidarietà emerse nelle ore dell’emergenza.



