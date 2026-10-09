Trapani, al Museo Pepoli “Francesco ponte di luce”: in mostra dieci opere dedicate al Santo

09/10/2026 15:24:00

Dieci opere tra dipinti, sculture e manufatti d'arte applicata per raccontare la spiritualità di San Francesco d'Assisi e la forza universale del suo messaggio.

Si intitola “Francesco ponte di luce” la nuova esposizione tematica che sarà inaugurata domenica 11 ottobre, alle ore 10, al Museo regionale “Agostino Pepoli” di Trapani, in collaborazione con l'Associazione Amici del Museo Pepoli.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della XXIII Giornata nazionale della Federazione Italiana degli Amici dei Musei, dedicata quest'anno al tema “Ponti, infrastrutture, culture, comunità”, e nell'Anno Giubilare che ricorda l'ottavo centenario della morte del Santo di Assisi, patrono d'Italia.

Il percorso espositivo ha come fulcro la celebre tela di Tiziano Vecellio “San Francesco riceve le stigmate”, attraverso la quale viene approfondito il modo in cui gli artisti del passato hanno interpretato la figura del Santo, la sua spiritualità e la portata del suo messaggio.

Il titolo della mostra richiama proprio l'immagine di Francesco come ponte tra la dimensione terrena e quella ultraterrena. Nelle rappresentazioni artistiche, i fasci luminosi attraverso cui Cristo gli trasmette le sacre stimmate diventano il simbolo di una luce capace di raggiungere l'umanità, attraverso valori di amore, fratellanza e pace.

Tra gli elementi di maggiore interesse dell'esposizione c'è il recupero di opere custodite nei depositi museali. Cinque dei dieci manufatti esposti tornano così alla fruizione pubblica dopo essere rimasti inediti o aver attraversato oltre un secolo di oblio.

Il pubblico potrà ammirare per la prima volta una particolare lastra di ardesia raffigurante San Francesco che riceve le stimmate, utilizzata come matrice per la decorazione a stampa della coperta in cuoio di un volume dei primi del Seicento.

In mostra anche un busto in terracotta policroma, attribuito probabilmente a un artista emiliano, che raffigura il Santo con un volto emaciato e sofferente, le mani incrociate sul petto e il cappuccio del saio sollevato sul capo. Una rappresentazione caratterizzata da un forte realismo, che restituisce l'immagine di un Francesco segnato dall'ascetismo e dal distacco dai beni terreni.

L'esposizione richiama inoltre il patrimonio artistico proveniente da chiese, conventi e monasteri francescani del territorio. Tra le opere segnalate figurano la celebre Lampada di Matteo Bavera, realizzata come omaggio all'Ordine Serafico, un intenso Crocifisso e un calice in rame, corallo e smalti dello stesso autore.

La mostra sarà visitabile fino al 31 gennaio 2027. Il Museo Pepoli sarà aperto dal martedì al sabato dalle 9 alle 18, con ultimo ingresso alle 17; nei giorni festivi dalle 9 alle 13, con ultimo ingresso alle 12. Il lunedì feriale il museo resterà chiuso al pubblico.

Le visite guidate e i percorsi didattici saranno curati dall'Associazione Amici del Museo Pepoli.

Con “Francesco ponte di luce”, il Museo Pepoli propone un itinerario che intreccia arte, storia e spiritualità, restituendo visibilità anche a opere finora poco conosciute e offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire, attraverso il patrimonio artistico, l'attualità del messaggio francescano.



