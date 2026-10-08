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Sport

» Volley
08/10/2026 14:00:00

Volley: la Sigel Seap Marsala abbraccia la Città al Teatro Sollima

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Per una sera, la Sigel Seap Marsala Volley ha indossato l'abito della festa, trovando nella splendida cornice del Teatro Comunale Eliodoro Sollima il palcoscenico ideale per svelarsi ufficialmente alla città. Una serata magica, intrisa di passione, pathos e fortissimo senso di appartenenza, che ha visto il popolo biancoazzurro stringersi attorno alle proprie beniamine in vista della nuova, entusiasmante avventura nel campionato di Serie A2 Fineco. A suggellare l’importanza del momento, una straordinaria partecipazione istituzionale. A fare gli onori di casa insieme alla dirigenza lilibetana c’erano la Sindaca della Città di Marsala Andreana Patti, l’Assessore allo Sport Gabriele Di Pietra e gli Onorevoli Regionali Stefano Pellegrino e Dario Safina, accolti da un teatro gremito in ogni ordine di posto da tantissimi appassionati e sostenitori. Il cuore pulsante della serata ha battuto forte quando, una ad una, le atlete del roster e l’intero staff tecnico sono sfilati sul palco, tra gli applausi della platea. Volti determinati, sorrisi luminosi e la consapevolezza di rappresentare un’intera comunità sui parquet di tutta Italia.

Ma il Gala del Teatro Sollima è stato anche il momento per riflessioni di altissimo profilo sul futuro del movimento sportivo meridionale ed insulare. Di grande spessore gli interventi istituzionali focalizzati sulle necessarie iniziative legislative a sostegno delle società sportive. In particolare, è stata sottolineata la necessità di introdurre – a fronte dei disagi legati all’insularità della città – un concreto conto contributo per le trasferte ed uno sgravio fiscale su imposte e tasse per gli sponsor che scelgono di investire nello sport d’eccellenza. Proposte vitali per alleggerire il bilancio dei sodalizi e dare continuità a progetti di alto livello. La serata si è così conclusa tra scatti fotografici, strette di mano e l’abbraccio caloroso di una tifoseria pronta a far sentire il proprio fiato sul collo alle avversarie, a partire dal prossimo e atteso appuntamento casalingo al PalaSanCarlo di domenica prossima contro Busto Arsizio.









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