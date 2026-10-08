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Sport

» Volley
08/10/2026 17:50:00

Gli 80 anni della FIPAV, a Erice la pallavolo trapanese celebra i suoi protagonisti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2026/1791474912-0-gli-80-anni-della-fipav-a-erice-la-pallavolo-trapanese-celebra-i-suoi-protagonisti.jpg

La pallavolo trapanese celebra gli 80 anni della Federazione Italiana Pallavolo. L'appuntamento è in programma venerdì 9 ottobre alle 17.30, all'Auditorium dell'Istituto Comprensivo “Pagoto” di Erice, dove il Comitato Territoriale FIPAV di Trapani ripercorrerà oltre sessant'anni di storia del volley provinciale, dal 1958 a oggi.

Sarà un'occasione per ricordare società, atleti, dirigenti e arbitri che hanno contribuito alla crescita della pallavolo nel territorio. La manifestazione sarà presentata dalla giornalista Claudia Parrinello e vedrà la partecipazione di autorità civili, religiose e sportive della provincia, tra cui sindaci, vescovi e rappresentanti delle istituzioni.

Prima della cerimonia, all'esterno dell'Auditorium, sarà allestito un campo di volley S3, sul quale i giovani atleti delle società locali potranno giocare e condividere un momento di festa.

 

Nel corso dell'evento saranno proiettati alcuni filmati storici messi a disposizione dalla FIPAV nazionale e un video celebrativo realizzato dal Comitato Territoriale di Trapani.

Il momento centrale della serata sarà dedicato ai cinque riconoscimenti assegnati ad altrettante figure che hanno lasciato un segno nella pallavolo trapanese. I premi consisteranno in medaglie d'argento coniate dalla Zecca dello Stato.

 

Due riconoscimenti saranno assegnati alla memoria. Si tratta del professor Cosimo Di Rando, considerato tra i pionieri dello sviluppo della pallavolo in provincia e tra i primi presidenti del Comitato trapanese FIPAV, e di Ettore Daidone, primo delegato provinciale della Federazione e presidente del Comitato per diversi anni.

Tra i premiati anche due figure di spicco della pallavolo marsalese. Il riconoscimento andrà a Massimo Alloro, presidente del Marsala Volley che ha militato anche in Serie A2, e all'arbitro benemerito Sergio Colletti, ex direttore di gara di altissimo livello, protagonista sui campi della Serie A maschile e femminile e considerato una figura di riferimento per il movimento pallavolistico locale.

 

Il quinto riconoscimento alla carriera sarà invece svelato direttamente nel corso della manifestazione.

 

«Siamo felici ed orgogliosi di ospitare questo appuntamento per gli 80 anni della Federazione – commenta il presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Trapani, Filippo Occhipinti –. Sarà l'occasione per ripercorrere una storia emozionante nata nel 1958 nel nostro territorio, passando dai primi campi polverosi ai palazzetti di oggi e ricordando le grandi società e i protagonisti che hanno fatto crescere la nostra pallavolo. Rendere omaggio a chi ha dato tanto a questo sport è un dovere e un onore per tutto il nostro Comitato».









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