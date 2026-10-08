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Cultura

» Spettacoli
08/10/2026 11:47:00

A Trapani nasce “marteDiritti”: cinque serate tra cultura, diritti e confronto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2026/1791453249-0-a-trapani-nasce-martediritti-cinque-serate-tra-cultura-diritti-e-confronto.jpg

Cinque appuntamenti per affrontare temi complessi attraverso testimonianze dirette, dialogo, musica, cultura e cibo. Nasce a Trapani “marteDiritti”, il nuovo ciclo di incontri promosso da Amnesty International – Gruppo 295 Trapani, in programma al Dar Lounge Theatre con cinque serate mensili, sempre alle 20.30.

 

Il progetto, ideato e curato da Luca Sciacchitano, saggista e autore trapanese, propone un format che unisce talk con ospiti e testimonianze, momenti musicali e culturali, letture, elementi artistici e un buffet tematico ispirato alle culture protagoniste della serata. L’obiettivo è affrontare argomenti spesso divisivi non soltanto attraverso dati e analisi, ma anche attraverso esperienze personali, tradizioni e punti di vista differenti.

 

Il calendario si apre il 20 ottobre con “Migranti – Oltre il viaggio”, sottotitolo “Storie, radici e nuovi inizi”.

 

Il 17 novembre sarà la volta di “Islam – Ciò che ci unisce. Ciò che ci divide.”, dedicato a fede, cultura e convivenza.

 

Il 15 dicembre l’attenzione si sposterà sulla Palestina con “Prima e dopo le macerie”, un incontro sulle radici del conflitto visto dalla prospettiva di Gaza.

 

Il 19 gennaio 2027 toccherà all’acqua con “L’ultima goccia – Voci dal mondo sull’emergenza del futuro”.

 

Il 23 febbraio chiuderà il ciclo “Donne – Quando il luogo decide”, dedicato al rapporto tra corpo, libertà e destino oltre l’Europa.

 

Ogni serata avrà propri ospiti e contenuti, mantenendo però una struttura comune che si concluderà con il confronto con il pubblico.

 

“Amnesty parla di diritti, ma i diritti hanno il volto, la voce e la storia delle persone. Con marteDiritti vogliamo riportare proprio le persone al centro, creando occasioni di confronto su temi complessi e spesso divisivi. Crediamo nella libertà di espressione, nella pluralità delle opinioni e nel rispetto dell’altro: il confronto può essere anche acceso, ma non deve mai trasformarsi in odio, discriminazione o negazione della dignità di chi abbiamo di fronte”, dichiara Debora Oddo di Amnesty International – Gruppo 295 Trapani.

 

La Cooperativa Sociale Badia Grande contribuirà alle serate attraverso il coinvolgimento di persone e percorsi provenienti da differenti aree del mondo.

“Ringrazio Amnesty International Trapani per aver coinvolto la Cooperativa Sociale Badia Grande in un’iniziativa di sensibilizzazione così importante. Siamo convinti che il progetto possa trovare una risposta positiva sul territorio e diventare una preziosa occasione di confronto e riflessione. L’auspicio è che da incontri come questi possano nascere nuove aperture, capaci di rafforzare una cultura dell’accoglienza autentica e un’integrazione sempre più solida e consapevole”, dichiara Greta Margagliotti, vicepresidente della Cooperativa Sociale Badia Grande.

 

Gli incontri si terranno al Dar Lounge Theatre di Trapani, con ingresso esclusivamente su prenotazione.

 

Il costo di ciascuna serata è di 20 euro: 15 euro comprendono il menù a buffet con bevanda, mentre 5 euro saranno destinati ad Amnesty International – Gruppo 295 Trapani.

 

Inizio: ore 20.30

Info e prenotazioni: 327 1759265.









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