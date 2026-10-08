Mazara del Vallo in lutto: è morto Gianfranco Vultaggio

08/10/2026 17:39:00

Mazara del Vallo perde una delle voci più conosciute della comunicazione locale. È morto, all’età di 62 anni, Gianfranco Vultaggio, protagonista per decenni del mondo delle radio private, della televisione e dell’informazione cittadina. Si è spento dopo una lunga malattia, lasciando un grande vuoto tra familiari, amici e quanti lo hanno seguito nel corso degli anni.

Vultaggio era stato tra i pionieri delle radio private a Mazara del Vallo, conducendo programmi radiofonici e successivamente trasmissioni televisive dedicate allo sport, all'attualità e alla politica.

Una voce libera, spesso critica, sempre appassionata. Gianfranco Vultaggio non aveva paura di esprimere le proprie opinioni. Il suo stile diretto, la precisione delle sue riflessioni e la personalità delle sue esternazioni lo avevano reso un punto di riferimento nel panorama della comunicazione mazarese.

La passione per lo sport e per il Mazara Calcio

Grande appassionato di sport, Vultaggio era un tifoso del Mazara Calcio e aveva contribuito anche alla nascita e alla diffusione del calcio a 5 in città, figurando tra i fondatori di questa disciplina a livello locale.

Lo sport era uno dei temi centrali delle sue trasmissioni, ma non l'unico. Nei suoi programmi trovavano spazio anche la politica, i problemi della città e il confronto con amministratori e protagonisti della vita pubblica.

Dalle radio private a Mazara Tv Social

Nel corso della sua lunga attività, Gianfranco Vultaggio aveva attraversato le trasformazioni del mondo dell'informazione, dalle prime esperienze nelle radio private alle televisioni locali, fino alla comunicazione digitale.

Era editore di Mazara Tv Social, portale e blog attraverso il quale aveva continuato a raccontare la città, dando spazio a notizie, opinioni e riflessioni.

La libertà di parola era uno dei tratti distintivi della sua attività. Un modo di fare comunicazione che privilegiava il rapporto diretto con i cittadini, il dibattito e anche la critica, senza rinunciare alle proprie convinzioni.

Con la scomparsa di Gianfranco Vultaggio, Mazara del Vallo perde un protagonista della sua storia radiofonica e televisiva, uno di quelli che hanno accompagnato la crescita dell'informazione locale, quando fare radio e televisione significava soprattutto passione, intraprendenza e voglia di raccontare il proprio territorio.

Alla famiglia, ai parenti e agli amici giungano le condoglianze della redazione di Tp24.



