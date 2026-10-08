Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
08/10/2026 13:01:00

Mazara ricorda Maria Cristina Gallo, un anno dopo la sua morte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2026/1791453859-0-mazara-ricorda-maria-cristina-gallo-un-anno-dopo-la-sua-morte.jpg

Sabato 10 ottobre, ad un anno dalla prematura scomparsa per un tragico caso di malasanità, a Mazara del Vallo si ricorda Maria Cristina Gallo.

 

 Aveva atteso otto mesi un referto istologico, ottenuto solo a seguito di un’azione legale scoprendo una malattia ormai in stadio avanzato. Nella Giornata Commemorativa, fra i diversi momenti, si terrà una Tavola rotonda dal titolo Nessuno deve essere lasciato solo, principio che ha ispirato la vita e la battaglia di una donna che non si è arresa all’ingiustizia, ma ha combattuto per la verità e per affermare il diritto alla salute. Fra i partecipanti ci sarà, il Vice Presidente della Camera, On. Giorgio Mulè, autore dell’interrogazione parlamentare che, insieme alla denuncia sporta dalla Gallo, ha fatto emergere che nella provincia di Trapani oltre 3000 referti istologici non erano stati consegnati. Interverrà anche il dott. Luigi Cajazzo, Direttore Generale dell’ASST Spedali Civili di Brescia, che offrirà un prezioso contributo tecnico sulle sfide gestionali e sulla tutela del diritto alla salute nella sanità pubblica italiana. L’evento, organizzato da C.R.I.S.- Maria Cristina Gallo Odv, l’associazione nata pochi mesi fa proprio dalla dolorosa vicenda, vuole trasformare il dolore in una spinta concreta per la tutela dei diritti dei malati affinché tragedie simili non debbano ripetersi mai più. Come sottolinea Giorgio Tranchida, Presidente dell’associazione, marito della prof.ssa Gallo, che dalla tragedia ha attinto la forza per un impegno civile a tutela del diritto alla vita e alla salute: “E’ un incontro che vuol andare oltre il ricordo e trasformarsi in una concreta richiesta di responsabilità e cambiamento”.  

 


La Giornata commemorativa è aperta ai cittadini, alle istituzioni ed agli organi di stampa per meglio veicolare il messaggio che Maria Cristina Gallo ci ha lasciato in eredità: Non arrendersi all’ingiustizia, ma combattere per la verità e per affermare il diritto alla salute.

L’associazione C.R.I.S. Maria Cristina Gallo Odv è un’organizzazione di volontariato che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per contribuire al miglioramento dei servizi pubblici, in particolare di quelli socio-sanitari, e per promuovere una diffusa cultura della legalità. Fondata nel 2026 l’associazione ha a cuore la tutela dei diritti, la salvaguardia e la promozione della vita umana in ogni sua fase e in ciascun contesto in cui essa si sviluppa e si realizza. Iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, vuole essere un punto di riferimento sul territorio e dedicare un’attenzione particolare alle persone più fragili come i bambini, gli anziani e i malati.









Native | 08/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2026/1791293712-0-come-scegliere-un-nuovo-smartphone-caratteristiche-da-confrontare.png

Come scegliere un nuovo smartphone: caratteristiche da confrontare

Native | 07/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/1791360211-0-spesa-per-la-casa-online-come-risparmiare-sui-prodotti-di-uso-quotidiano.jpg

Spesa per la casa online: come risparmiare sui prodotti di uso quotidiano

Native | 05/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790863252-0-le-egadi-protagoniste-dell-estate-2026-crescita-a-doppia-cifra-e-traffico-oltre-1-1-milioni-di-passeggeri.jpg

Le Egadi protagoniste dell'estate 2026: crescita a doppia cifra e...