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Politica

» Partiti e movimenti
08/10/2026 15:04:00

Pantelleria, la Lega dopo le dimissioni di Tremarco: «Una scelta condivisa dal partito»

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Le dimissioni di Federico Tremarco dalla giunta del sindaco Fabrizio D'Ancona a Pantelleria sono state decise insieme alla Lega. A chiarirlo è la sezione locale del partito, che interviene sulla vicenda rivendicando il lavoro svolto dall'ex assessore al Turismo e ai Trasporti e confermando la propria presenza in Consiglio comunale.

Per la Lega, le dimissioni rappresentano «un atto di altissima dignità e coerenza, scaturito da una precisa e condivisa indicazione della sezione di partito».

Una decisione che, secondo il coordinamento cittadino, «lungi dall'essere un disimpegno, dimostra la totale coesione di un gruppo unito, che mette al primo posto il rispetto dei patti e la valorizzazione del progetto comune rispetto a qualsiasi logica vincolata alle poltrone».

 

Il bilancio dell'attività di Tremarco

La Lega ringrazia Tremarco per i tre anni e mezzo trascorsi in giunta e rivendica i risultati ottenuti durante il suo mandato.

Tra questi indica il finanziamento di 1.871.728 euro, ottenuto nel dicembre 2025 per interventi sulla viabilità urbana e sui sottoservizi, attribuendo un ruolo importante all'interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il partito ringrazia il ministro Matteo Salvini e richiama anche i rapporti istituzionali con Annalisa Tardino, presidente dell'Autorità di sistema portuale, e con l'europarlamentare Susanna Ceccardi, che ha visitato Pantelleria nell'agosto scorso.

Secondo la sezione locale, Tremarco avrebbe utilizzato le proprie deleghe per affrontare le questioni legate al turismo e ai collegamenti, distinguendo le competenze comunali dai problemi che richiedono interventi di altri livelli istituzionali.

«Tutto ciò che era nelle facoltà, nei poteri e nelle competenze dell'istituzione comunale è stato da lui realizzato», sostiene la Lega.

 

La Lega resta in Consiglio comunale

Le dimissioni di Tremarco non comportano, almeno secondo quanto dichiarato dal partito, la fine dell'impegno politico della Lega nell'amministrazione comunale.

«Il nostro impegno per Pantelleria non si ferma, ma trova la sua naturale e salda prosecuzione all'interno dell'aula consiliare», si legge nella nota.

Il riferimento è alla consigliera Mariuccia Silvia, vice capogruppo che ha assunto le funzioni di guida del gruppo consiliare di maggioranza dopo le dimissioni del capogruppo titolare.

Alla consigliera, spiega la Lega, viene affidato il compito di seguire i dossier ancora aperti e mantenere la presenza del partito in Consiglio.

La nota, dunque, conferma la scelta di lasciare la giunta con Tremarco, ma non annuncia un'uscita della Lega dalla maggioranza. Resta da capire quali saranno gli effetti politici delle dimissioni sui rapporti con il sindaco D'Ancona.









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