Le Hypercar di Horacio Pagani in tour a Trapani e alle Egadi. Sabato ad Erice

08/10/2026 13:44:00

C’è un modo speciale di attraversare la Sicilia: farlo al volante di alcune delle automobili più esclusive e affascinanti mai costruite. In questi giorni l’isola è diventata il palcoscenico di un raduno davvero straordinario dedicato alle Pagani, le hypercar nate dalla visione di Horacio Pagani.

Il raduno è iniziato il 6 ottobre e si concluderà l’11 ottobre, portando lungo le strade siciliane alcune delle più preziose creazioni dell’atelier di San Cesario sul Panaro. Non semplici automobili, ma vere e proprie opere d’arte a quattro ruote, dove design, materiali, tecnica e artigianalità si incontrano in maniera quasi irripetibile.

Oggi le Pagani sono a Trapani e Favignana

La giornata di oggi, 8 ottobre, porta il gruppo nel territorio di Trapani, con una tappa particolarmente suggestiva alle Saline di Nubia, uno dei luoghi più caratteristici della Sicilia occidentale.

Qui il fascino delle hypercar Pagani si confronta con un paesaggio altrettanto spettacolare: le vasche delle saline, i mulini a vento e i riflessi dell’acqua creano uno scenario quasi surreale intorno a vetture che, già normalmente, sembrano uscite da un’opera di fantasia.

La giornata proseguirà poi verso Favignana, altra perla del territorio trapanese, dove il gruppo porterà le sue preziosissime vetture.

Un itinerario che racconta bene lo spirito di questo appuntamento: non soltanto guidare, ma vivere il territorio attraverso alcune delle automobili più straordinarie del mondo.

Sabato sarà la volta di Erice

Dopo Trapani e Favignana, il programma porterà le Pagani verso Erice, prevista come una delle tappe più affascinanti del raduno.

E immaginare una Zonda, una Huayra o una Utopia sulle strade che salgono verso l’antico borgo medievale è sufficiente per capire quanto spettacolare possa essere questo appuntamento.

Saranno protagoniste diverse Pagani Zonda, in numerose versioni, insieme alle successive Huayra e alla più recente Utopia.

Dalla Zonda alla Utopia: la storia di un sogno

Il fascino di questo raduno sta anche nel fatto che permette di ripercorrere, attraverso le automobili presenti, la storia di Pagani.

La Zonda rappresenta l’inizio di una rivoluzione. Quando Horacio Pagani decise di costruire la propria automobile, nessuno poteva immaginare che sarebbe diventata una delle icone assolute dell’hypercar mondiale. Le diverse evoluzioni della Zonda hanno trasformato nel tempo quella prima intuizione in una vera leggenda.

Poi è arrivata la Huayra, seconda grande protagonista della storia Pagani: un’altra vettura capace di unire prestazioni estreme, ricerca aerodinamica e una cura maniacale per ogni dettaglio.

E infine la Utopia, il capitolo più recente di questa straordinaria storia. Un nome che dice già molto della filosofia di Pagani: recuperare il piacere dell’automobile, della meccanica e della guida, senza rinunciare alla tecnologia e alla ricerca più avanzata. Continua a leggere qui su Motoriedintorni.com.



