Meteo Sicilia oggi 8 ottobre: Scirocco e 28 gradi nel Trapanese. Da venerdì arrivano pioggia e calo termico

08/10/2026 07:45:00

Ancora caldo, ancora vento. Ma stavolta il cambio di stagione è molto più vicino. Oggi, giovedì 8 ottobre, la Sicilia occidentale vivrà una giornata mite e ventosa, con cielo tra poco nuvoloso e molto nuvoloso, temperature fino a 27-29 gradi tra Trapani e Marsala e Scirocco sostenuto soprattutto lungo la costa e sulle Egadi.

La vera svolta è attesa da venerdì 9 ottobre, quando aumenterà il rischio di pioggia e le temperature perderanno diversi gradi.

Trapani, fino a 29 gradi

A Trapani oggi la temperatura oscillerà indicativamente tra 23 e 29 gradi.

Il cielo sarà in prevalenza parzialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti nel corso della giornata. Le probabilità di pioggia restano basse per buona parte di oggi, mentre il vento soffierà da Sud-Sud-Est, con intensità anche moderata e raffiche nell’ordine dei 40 km/h.

Non proprio una giornata da foglie che cadono lente. Più che altro da tovaglie da fermare bene.

Marsala, 28 gradi e Scirocco sostenuto

A Marsala e nell’area dello Stagnone sono previste temperature tra 23 e 28 gradi.

Il vento soffierà da Sud e Sud-Est, con velocità generalmente comprese tra 20 e 30 km/h e rinforzi fino a circa 33 km/h. Nelle ore centrali il cielo tenderà a diventare molto nuvoloso, ma senza precipitazioni significative.

Sulle Egadi la ventilazione potrà risultare ancora più sostenuta, con punte attorno ai 40-43 km/h.

Mare mosso sulle Egadi e davanti a Marsala

Il mare sarà uno degli elementi più evidenti della giornata.

Nel settore di Favignana e Punta Marsala sono previste onde tra 70 centimetri e un metro, provenienti prevalentemente da Sud. Nel pomeriggio il moto ondoso tenderà lentamente a diminuire.

Anche davanti a Marsala il mare sarà generalmente mosso, con onde fino a circa un metro nelle ore centrali, poi in attenuazione verso sera.

Sicilia, piogge soprattutto sul versante ionico

L’avviso della Protezione Civile regionale, valido fino alla mezzanotte di oggi, indica per la Sicilia generica vigilanza, senza livelli di allerta gialla, arancione o rossa.

Per oggi sono previste precipitazioni isolate o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sui settori ionici, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nel Trapanese il rischio di fenomeni significativi resta invece basso.

Nessun fenomeno rilevante viene segnalato sul fronte di neve, visibilità o temperature.

Nessuna allerta meteo nel Trapanese

Per Trapani, Marsala ed Egadi oggi non risulta dunque un’allerta meteo specifica per pioggia o rischio idrogeologico.

La Protezione Civile regionale mantiene la generica vigilanza.

Non siamo inoltre in presenza di una vera ondata di calore: le temperature sono alte per ottobre, ma non da emergenza caldo.

Sul fronte incendi prosegue il monitoraggio regionale stagionale; nelle fonti ufficiali consultate questa mattina non emerge un livello straordinario specifico per il Trapanese.

Venerdì cambia: pioggia e 5 gradi in meno

Il cambiamento più netto è previsto venerdì 9 ottobre.

A Marsala le previsioni indicano temperature in discesa verso 20-24 gradi, con piogge soprattutto al mattino e vento in rotazione verso Nord e Nord-Ovest.

Anche a Trapani la massima dovrebbe fermarsi attorno ai 24 gradi, contro i quasi 29 di oggi, con un aumento deciso della probabilità di precipitazioni.

In pratica, nel giro di 24 ore il termometro potrebbe perdere 4-6 gradi.

Sabato ancora instabile

Anche sabato 10 ottobre resterà una certa instabilità.

Le elaborazioni attuali convergono su temperature decisamente più basse, attorno ai 22-24 gradi nel Trapanese, con nuvole, piovaschi e possibili temporali. C’è ancora qualche differenza tra i modelli sull’intensità delle precipitazioni, ma il segnale del raffreddamento è ormai abbastanza netto.

Domenica, miglioramento ancora da confermare

Per domenica 11 resta possibile qualche fenomeno residuo, ma la tendenza successiva va verso una graduale stabilizzazione e temperature più vicine alle medie stagionali.

Il punto fermo, per ora, è questo: oggi ancora caldo e Scirocco, venerdì arrivano pioggia e calo termico, sabato resta instabile.

Questa volta l’autunno non manda più messaggi vocali. Pare stia finalmente arrivando di persona.



