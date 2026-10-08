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Cronaca

» Lotta alla droga
08/10/2026 09:36:00

Si trova ai domiciliari e ha tre chili di hashish nel congelatore di casa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2026/si-trova-ai-domiciliari-e-ha-tre-chili-di-hashish-nel-congelatore-di-casa-450.jpg

Trasforma il congelatore di casa in un nascondiglio per la droga, nonostante fosse già agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. È quanto hanno scoperto i carabinieri delle stazioni di Palermo Villagrazia e Brancaccio, insieme ai colleghi del Nucleo cinofili, durante una perquisizione nell’abitazione di un 26enne, poi arrestato con l’accusa di produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

 

A insospettire i militari è stato il continuo via vai di persone dall’appartamento di via Passaggio De Felice Giuffrida. Da qui la decisione di effettuare una perquisizione.

Il cane antidroga ha fiutato la presenza di stupefacenti all’interno di un congelatore a pozzetto. I carabinieri hanno trovato 24 panetti e 90 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 3 chilogrammi.

 

La ricerca è proseguita nella camera da letto, dove, all’interno di un armadio, sono state scoperte anche 82 dosi di cocaina.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre sequestrati circa 9.500 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori riconducibili all’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, il 26enne è stato arrestato e trasferito nel carcere Pagliarelli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.









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