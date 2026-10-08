Pantelleria: ai domiciliari con 700 grammi di hashish in casa

08/10/2026 12:22:00

Un controllo sulla permanenza agli arresti domiciliari si è trasformato in una perquisizione e poi in un nuovo arresto. È accaduto a Pantelleria, dove i carabinieri della Stazione locale hanno fermato un 31enne del posto, accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il controllo e i sospetti

I militari si sono recati nell’abitazione dell’uomo per verificare la sua presenza, considerato che si trovava già sottoposto agli arresti domiciliari. Durante il controllo, però, il 31enne avrebbe mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso e guardingo, insospettendo i carabinieri.

Da qui la decisione di procedere con una perquisizione domiciliare.

Trovati sette panetti di hashish

I sospetti hanno trovato conferma. All’interno dell’abitazione, in un punto ritenuto idoneo a nascondere la droga, i militari hanno trovato sette panetti di hashish da circa 100 grammi ciascuno, per un peso complessivo di 700 grammi.

Lo stupefacente è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dal carcere dopo la convalida

Al termine dell’udienza di convalida, nei confronti del 31enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Come previsto dalla legge, l’uomo deve essere considerato innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.



