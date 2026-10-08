Favignana, il Comune cerca il responsabile dei Lavori pubblici: incarico triennale senza concorso

08/10/2026 16:46:00

Il Comune di Favignana cerca il nuovo responsabile del Settore IV – Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, struttura che comprende l’area dei Lavori pubblici e dei Servizi pubblici.

L’amministrazione ha pubblicato un avviso per il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato, attraverso la procedura prevista dall’articolo 110, comma 1, del Testo unico degli enti locali.

L’incarico avrà una durata di tre anni, con contratto subordinato di lavoro pubblico a tempo determinato.

La procedura nasce anche dalla necessità di intervenire su una situazione di carenza di organico. Nel provvedimento il Comune evidenzia infatti che l’ente presenta una dotazione organica sottodimensionata rispetto al fabbisogno reale e che la carenza interessa, in particolare, anche il Settore IV.

La selezione presenta una caratteristica importante: non si tratta di un concorso pubblico tradizionale.

L'avviso parla espressamente di una procedura selettiva non concorsuale. Le candidature saranno valutate da una commissione e il procedimento porterà alla formazione di un elenco di candidati idonei, dal quale il sindaco individuerà il professionista ritenuto maggiormente adatto all'incarico.

Il candidato dovrà avere una formazione tecnica coerente con il ruolo. Tra i titoli richiesti figurano lauree in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria ambientale o altri titoli equipollenti. È inoltre richiesta l'abilitazione professionale e una specifica esperienza professionale, secondo i requisiti indicati nell'avviso.

Non è soltanto una questione di titoli. Nel profilo ricercato il Comune indica anche capacità organizzative e gestionali, autonomia nella gestione delle risorse e attitudine al coordinamento, oltre alla capacità di rapportarsi con gli altri settori dell'ente e con soggetti esterni.

Il nuovo responsabile sarà chiamato dunque a guidare un settore particolarmente delicato per l'attività dell'amministrazione, quello nel quale ricadono competenze legate ai lavori pubblici e ai servizi pubblici.

Una figura destinata ad avere un peso significativo nell'organizzazione del Comune di Favignana, proprio mentre l'ente riconosce formalmente la necessità di rafforzare la propria struttura amministrativa.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 24 del 20 ottobre 2026, secondo le modalità indicate nell'avviso, tra cui la trasmissione tramite posta elettronica certificata.



