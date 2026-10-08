Ancora morti sulle strade: 16enne scivola con lo scooter e muore

08/10/2026 15:59:00

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in Sicilia, dove un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima, residente nella vicina Lentini e identificata con le iniziali V.C., era alla guida del proprio ciclomotore quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finita violentemente sull’asfalto. L’incidente si è verificato intorno alle 13.30 in via Eschilo. Secondo una prima ricostruzione, il sedicenne stava percorrendo la strada in direzione nord quando, improvvisamente, avrebbe perso il controllo dello scooter, cadendo rovinosamente a terra.

Inutili i soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della stazione di Carlentini e della Compagnia di Augusta. L’area è stata messa in sicurezza e delimitata per consentire agli investigatori di effettuare tutti i rilievi necessari. Gli accertamenti dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire per quale motivo il giovane abbia perso il controllo del ciclomotore.



