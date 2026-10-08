Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
08/10/2026 15:59:00

Ancora morti sulle strade: 16enne scivola con lo scooter e muore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2026/ancora-morti-sulle-strade-16enne-scivola-con-lo-scooter-e-muore-450.jpg

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in Sicilia, dove un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima, residente nella vicina Lentini e identificata con le iniziali V.C., era alla guida del proprio ciclomotore quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finita violentemente sull’asfalto. L’incidente si è verificato intorno alle 13.30 in via Eschilo. Secondo una prima ricostruzione, il sedicenne stava percorrendo la strada in direzione nord quando, improvvisamente, avrebbe perso il controllo dello scooter, cadendo rovinosamente a terra.

 

Inutili i soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

 

Indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della stazione di Carlentini e della Compagnia di Augusta. L’area è stata messa in sicurezza e delimitata per consentire agli investigatori di effettuare tutti i rilievi necessari. Gli accertamenti dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire per quale motivo il giovane abbia perso il controllo del ciclomotore.









Native | 08/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2026/1791293712-0-come-scegliere-un-nuovo-smartphone-caratteristiche-da-confrontare.png

Come scegliere un nuovo smartphone: caratteristiche da confrontare

Native | 07/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/1791360211-0-spesa-per-la-casa-online-come-risparmiare-sui-prodotti-di-uso-quotidiano.jpg

Spesa per la casa online: come risparmiare sui prodotti di uso quotidiano

Native | 05/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790863252-0-le-egadi-protagoniste-dell-estate-2026-crescita-a-doppia-cifra-e-traffico-oltre-1-1-milioni-di-passeggeri.jpg

Le Egadi protagoniste dell'estate 2026: crescita a doppia cifra e...