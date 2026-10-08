Viabilità provinciale: al via i lavori di manutenzione per 2,2 milioni tra Marsala, Mazara e Salemi

08/10/2026 15:00:00

Sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria sulle SP 50, SP 62 e SP 40, arterie di competenza del Libero Consorzio Comunale di Trapani che interessano i territori di Mazara del Vallo, Marsala e Salemi. L’intervento, finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo di oltre 2,2 milioni di euro, punta a migliorare sicurezza e funzionalità della rete viaria provinciale.

Un unico sistema viario

«Un intervento di sistema. Passiamo dalle parole ai fatti sulla viabilità provinciale», ha dichiarato il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci. Le tre strade costituiscono, infatti, un collegamento strategico per il territorio e per il comparto agricolo, mettendo in relazione un importante tessuto produttivo che necessita di infrastrutture più sicure ed efficienti.

La progettazione considera le tre arterie come un'unica infrastruttura viaria. Nell'ambito dei lavori sarà interessato anche il raccordo con la Statale 188, in corrispondenza dell'intersezione con la SP 62.

Lavori fino a marzo 2028

Il cronoprogramma prevede la conclusione degli interventi entro marzo 2028. Una tempistica che, sottolinea Quinci, testimonia la natura strutturale dell'operazione: «Non è dunque una soluzione tampone. Le emergenze ci sono e ci saranno, ma il nostro impegno punta a superarle definitivamente con la pianificazione».

L'obiettivo del Libero Consorzio è estendere la stessa impostazione anche alle altre aree della provincia, attraverso una programmazione costante degli interventi e un monitoraggio continuo della rete stradale.

Cinque milioni per nuovi interventi

La rete viaria provinciale, osserva il presidente, «sconta ritardi di tanti, troppi anni» e richiede quindi una gestione basata sulle priorità, ma anche una strategia capace di collegare le esigenze dei diversi territori.

In questa direzione si inserisce l'annuncio di ulteriori risorse: Quinci ha anticipato l'intenzione di condividere con il Consiglio provinciale un nuovo piano di interventi utilizzando 5 milioni di euro dell'avanzo di amministrazione da destinare alla manutenzione delle strade provinciali.

«La mia presenza alla consegna dei lavori va ben oltre l'atto simbolico – ha concluso Quinci –. La considero un'ulteriore assunzione di responsabilità».



