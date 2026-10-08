Ancora atti vandalici a Partanna: il Comune mette a disposizione i filmati della videosorveglianza

08/10/2026 20:00:00

Ancora atti vandalici ai danni degli spazi pubblici a Partanna. L’amministrazione comunale ha presentato un esposto al locale Comando dei carabinieri per consentire di individuare i responsabili di due episodi avvenuti nelle ultime settimane e ripresi dagli impianti di videosorveglianza comunale.

L’ultimo episodio risale alla notte tra sabato e domenica scorsa e ha riguardato il parco giochi di piazza Umberto I, nel centro storico. Alcune parti dello scivolo e del dondolo a molla sono state danneggiate.

Una panchina spezzata in via Gramsci

Nelle settimane precedenti, invece, era stata spezzata una panchina in pietra nei pressi del parco giochi di via Antonio Gramsci, una zona già interessata in passato da episodi di danneggiamento dell’arredo urbano.

Si tratta, secondo quanto segnalato dall’amministrazione, di episodi che incidono sul patrimonio pubblico e sulla possibilità per i cittadini, soprattutto i più giovani, di usufruire degli spazi destinati alla socialità e al tempo libero.

Le immagini delle telecamere ai carabinieri

Gli episodi sono stati registrati dalle telecamere presenti nelle aree interessate. Il Comune ha quindi comunicato la propria disponibilità a fornire alle autorità competenti i filmati utili alle indagini, con l’obiettivo di risalire all’identità dei responsabili.

L’amministrazione ha formalizzato la denuncia affinché gli elementi raccolti possano essere esaminati dagli investigatori.

Li Vigni: “Colpita tutta la comunità”

«Non possiamo considerare questi episodi come semplici ragazzate – sottolinea il sindaco Francesco Li Vigni –. Quando vengono danneggiati giochi, panchine o altri beni comunali, a essere colpita è tutta la comunità, perché si tratta di strutture acquistate con risorse pubbliche e destinate a essere utilizzate da tutti».

Il primo cittadino ribadisce la volontà dell’amministrazione di tutelare il patrimonio pubblico e di mettere a disposizione degli investigatori «tutti gli elementi utili alle indagini», auspicando che i responsabili possano essere individuati.

Triolo: “Risorse sottratte ad altri interventi”

Sul tema interviene anche l’assessore alla Manutenzione Luca Triolo: «Ogni qual volta siamo costretti a intervenire per riparare ciò che qualcuno ha danneggiato, sottraiamo risorse ed energie ad altri interventi che potremmo realizzare per migliorare la città».

Per l’amministrazione, accanto ai controlli, resta centrale anche il tema della prevenzione. «Serve un profondo lavoro di educazione al rispetto degli spazi comuni, a partire dai più giovani», conclude Triolo.



