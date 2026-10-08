San Vito Lo Capo, da venerdì 9 ottobre torna Tempuricapuna

08/10/2026 12:16:00

Il capone protagonista a San Vito Lo Capo. Da venerdì 9 ottobre fino a domenica 11 prende il via la tredicesima edizione di Tempuricapuna, la manifestazione dedicata alla cultura marinara, alla pesca e alla cucina del territorio.

Tre giorni tra degustazioni, cooking show, escursioni in barca, mercato del pesce e concerti, con pescatori e chef chiamati a raccontare uno dei prodotti simbolo del mare sanvitese.

La rassegna è promossa dal Comune di San Vito Lo Capo insieme all’Associazione Pescatori, con il sostegno del Libero Consorzio comunale di Trapani e l’organizzazione dell’agenzia Feedback.

Si comincia venerdì con i cooking show

L’inaugurazione è in programma venerdì 9 ottobre alle 17:30, alla presenza del sindaco Francesco La Sala e dell’assessore al Turismo Angelo Bulgarello.

Subito dopo partirà il primo appuntamento di “Tempu ri storie sapuri e pignate”, il ciclo di cooking show condotto da Vittoria Abbenante.

Ad aprire sarà Vito La Sala, chef del ristorante Cinquantapassi, con un capone marinato a secco accompagnato da chips di panella, salicornia e maionese agli agrumi.

Le degustazioni dei cooking show saranno gratuite fino a esaurimento posti e si terranno nell’area talk di Piazza Santuario.

Sabato tre chef in Piazza Santuario

Sabato 10 ottobre il programma gastronomico riprenderà alle 12 con Francesca Rosselli, chef e patron de La Carbonella, che proporrà il capone in agrodolce su macco di fave al finocchietto selvatico, con zucca gialla stufata.

Alle 17 toccherà a Giuseppe Salmeri, chef de Le Terrazze-Hotel Riviera, con il suo capone alla Norma.

Alle 18 sarà invece la volta di Giovanni Sugameli, della Bottega Sugameli, con un panino di capone marinato alle erbe aromatiche, pesto di agrumi, cipolla croccante e Ragusano.

Domenica il “Capone in tre atti”

Domenica 11 ottobre, alle 12, Souad Achab, chef del ristorante Disìo e Laccialoro, preparerà lo “Smeraldo di mare”, con capone, zucchine, mandorle, basilico e limone.

Alle 17, Maria Vultaggio e Leonardo Paterna, di Ittico Tapas e Ittico Osteria di mare, presenteranno il “Capone in tre atti”: salume di capone, carpaccio di capone frollato e crocchetta.

A chiudere i cooking show, alle 18, sarà Paola Cancelliere, chef di A Cantunera.

Le ricette saranno abbinate ai vini di Tenute Orestiadi e preparate con il supporto degli studenti dell’Istituto Alberghiero Pietro Piazza di Palermo.

La tavolata con i pescatori

Ogni giorno in via Venza torna anche la “Tavulata cu’ i piscatura”, una lunga tavolata all’aperto affidata direttamente ai pescatori di San Vito Lo Capo.

Il menu comprende busiate al pesto trapanese, capone fritto, melone giallo, dolce siciliano e vino. Il biglietto costa 15 euro.

In barca per conoscere la pesca del capone

Sabato e domenica, dalle 9 alle 13:30, sarà possibile partecipare alle escursioni in barca con i pescatori.

Le partenze sono previste dal molo sopraflutto e permetteranno di conoscere da vicino le tecniche tradizionali utilizzate per la pesca del capone.

Il costo è di 35 euro e la prenotazione è obbligatoria al numero 347 7165057.

Piazza Santuario diventa mercato del pesce

Sempre sabato e domenica, alle 10, Piazza Santuario ospiterà “Tempu ri mircatu”.

Il centro del paese tornerà per qualche ora alle atmosfere dei vecchi mercati del pesce, tra asta, richiami dei venditori e racconti legati alla tradizione marinara.

I concerti serali

La sera spazio alla musica, sempre in Piazza Santuario e con ingresso libero.

Venerdì 9 ottobre alle 22 saliranno sul palco i Mixology 80. Sabato 10 sarà la volta dei The New Band, mentre domenica 11 la chiusura sarà affidata ai The Remakers.



