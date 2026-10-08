Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
08/10/2026 09:17:00

Buongiorno24 dell’8 ottobre: la violenza a Marsala, la crisi Schifani e i rifiuti a Trapani

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026: appuntamento dalle 9:30 alle 9:45.

Apriamo con Marsala, i furti e la spedizione punitiva nella zona sud. I Carabinieri stanno acquisendo i filmati dell’inseguimento e delle aggressioni di martedì sera per ricostruire la sequenza e identificare le persone coinvolte. Mentre nelle chat cresce l’allarme, le denunce non risultano in numero tale da documentare un aumento anomalo dei furti. Resta da accertare anche l’effettivo coinvolgimento delle persone aggredite negli episodi loro attribuiti. Faremo il punto sulle indagini e sui fatti finora ricostruiti.

https://www.tp24.it/2026/10/08/cronaca/marsala-spedizione-punitiva-nella-zona-sud-ma-dei-furti-ci-sono-poche-denunce/240419

 

Passiamo alla crisi alla Regione Siciliana. Oggi è prevista la riunione della Giunta convocata da Renato Schifani, mentre lo scontro con Forza Italia sulla sua ricandidatura mette in discussione il futuro della legislatura. Al momento non c’è un annuncio formale di dimissioni. Racconteremo le posizioni in campo e gli scenari aperti, compresa l’ipotesi di elezioni anticipate.

https://www.tp24.it/2026/10/08/regionale/schifani-la-resa-dei-conti-e-la-sicilia-rischia-di-tornare-alle-urne/240423

 

La politica regionale si intreccia con i nuovi equilibri nel Trapanese. Sud chiama Nord ufficializza le adesioni di amministratori e riferimenti locali, tra cui Salvatore Quinci e Francesco Stabile. Per il gruppo del sindaco di Mazara, la prospettiva delle Regionali passa dalla candidatura del vicesindaco Vito Bilardello. Spiegheremo come queste scelte incidono sulla costruzione delle liste e sulla partita per la rappresentanza all’Ars.

https://www.tp24.it/2026/10/08/partiti-e-movimenti/da-quinci-a-stabile-tutti-sul-carro-di-de-luca-in-provincia-di-trapani-la-partita-per-il-seggio-all-ars/240417

 

A Trapani, intanto, la bocciatura del Piano economico finanziario dei rifiuti produce conseguenze sul servizio. Dal 15 ottobre la raccolta dell’organico passerà da tre a due volte alla settimana. Per il 13 ottobre è stato proclamato lo sciopero dei lavoratori di Formula Ambiente, nel confronto sulla procedura di licenziamento collettivo che riguarda quindici dipendenti. Vedremo che cosa cambia per cittadini e lavoratori.

https://www.tp24.it/2026/10/08/cittadinanza/trapani-il-conto-della-bocciatura-del-pef-meno-raccolta-e-servizi-ridotti/240418

 

Aggiorniamo poi la vicenda degli Shark. Il Tar del Lazio ha respinto ieri entrambe le richieste cautelari della società: resta quindi l’esclusione dalla Serie A, mentre le udienze di merito sono fissate a gennaio e febbraio 2027. Illustreremo il significato della decisione e la reazione di Valerio Antonini, che annuncia ulteriori iniziative.

https://www.tp24.it/2026/10/08/basket/antonini-un-altra-sconfitta-al-tar-gli-shark-restano-fuori-dalla-serie-a-lui-insulta-i-giudici/240422

 

In chiusura, il meteo: ancora una giornata mite e ventosa nel Trapanese, con Scirocco e temperature fino a 27-29 gradi. Da domani, venerdì 9 ottobre, è atteso un cambiamento, con maggiore probabilità di pioggia e un calo delle temperature.

https://www.tp24.it/2026/10/08/meteo/meteo-sicilia-oggi-8-ottobre-scirocco-e-28-gradi-nel-trapanese-da-venerdi-arrivano-pioggia-e-calo-termico/240426

 

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101: quindici minuti per conoscere le notizie, comprenderne il contesto e orientarsi tra i fatti del giorno.

 









Native | 08/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2026/1791293712-0-come-scegliere-un-nuovo-smartphone-caratteristiche-da-confrontare.png

Come scegliere un nuovo smartphone: caratteristiche da confrontare

Native | 07/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2026/1791360211-0-spesa-per-la-casa-online-come-risparmiare-sui-prodotti-di-uso-quotidiano.jpg

Spesa per la casa online: come risparmiare sui prodotti di uso quotidiano

Native | 05/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2026/1790863252-0-le-egadi-protagoniste-dell-estate-2026-crescita-a-doppia-cifra-e-traffico-oltre-1-1-milioni-di-passeggeri.jpg

Le Egadi protagoniste dell'estate 2026: crescita a doppia cifra e...