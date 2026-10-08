Buongiorno24 dell’8 ottobre: la violenza a Marsala, la crisi Schifani e i rifiuti a Trapani

08/10/2026 09:17:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026: appuntamento dalle 9:30 alle 9:45.

Apriamo con Marsala, i furti e la spedizione punitiva nella zona sud. I Carabinieri stanno acquisendo i filmati dell’inseguimento e delle aggressioni di martedì sera per ricostruire la sequenza e identificare le persone coinvolte. Mentre nelle chat cresce l’allarme, le denunce non risultano in numero tale da documentare un aumento anomalo dei furti. Resta da accertare anche l’effettivo coinvolgimento delle persone aggredite negli episodi loro attribuiti. Faremo il punto sulle indagini e sui fatti finora ricostruiti.

https://www.tp24.it/2026/10/08/cronaca/marsala-spedizione-punitiva-nella-zona-sud-ma-dei-furti-ci-sono-poche-denunce/240419

Passiamo alla crisi alla Regione Siciliana. Oggi è prevista la riunione della Giunta convocata da Renato Schifani, mentre lo scontro con Forza Italia sulla sua ricandidatura mette in discussione il futuro della legislatura. Al momento non c’è un annuncio formale di dimissioni. Racconteremo le posizioni in campo e gli scenari aperti, compresa l’ipotesi di elezioni anticipate.

https://www.tp24.it/2026/10/08/regionale/schifani-la-resa-dei-conti-e-la-sicilia-rischia-di-tornare-alle-urne/240423

La politica regionale si intreccia con i nuovi equilibri nel Trapanese. Sud chiama Nord ufficializza le adesioni di amministratori e riferimenti locali, tra cui Salvatore Quinci e Francesco Stabile. Per il gruppo del sindaco di Mazara, la prospettiva delle Regionali passa dalla candidatura del vicesindaco Vito Bilardello. Spiegheremo come queste scelte incidono sulla costruzione delle liste e sulla partita per la rappresentanza all’Ars.

https://www.tp24.it/2026/10/08/partiti-e-movimenti/da-quinci-a-stabile-tutti-sul-carro-di-de-luca-in-provincia-di-trapani-la-partita-per-il-seggio-all-ars/240417

A Trapani, intanto, la bocciatura del Piano economico finanziario dei rifiuti produce conseguenze sul servizio. Dal 15 ottobre la raccolta dell’organico passerà da tre a due volte alla settimana. Per il 13 ottobre è stato proclamato lo sciopero dei lavoratori di Formula Ambiente, nel confronto sulla procedura di licenziamento collettivo che riguarda quindici dipendenti. Vedremo che cosa cambia per cittadini e lavoratori.

https://www.tp24.it/2026/10/08/cittadinanza/trapani-il-conto-della-bocciatura-del-pef-meno-raccolta-e-servizi-ridotti/240418

Aggiorniamo poi la vicenda degli Shark. Il Tar del Lazio ha respinto ieri entrambe le richieste cautelari della società: resta quindi l’esclusione dalla Serie A, mentre le udienze di merito sono fissate a gennaio e febbraio 2027. Illustreremo il significato della decisione e la reazione di Valerio Antonini, che annuncia ulteriori iniziative.

https://www.tp24.it/2026/10/08/basket/antonini-un-altra-sconfitta-al-tar-gli-shark-restano-fuori-dalla-serie-a-lui-insulta-i-giudici/240422

In chiusura, il meteo: ancora una giornata mite e ventosa nel Trapanese, con Scirocco e temperature fino a 27-29 gradi. Da domani, venerdì 9 ottobre, è atteso un cambiamento, con maggiore probabilità di pioggia e un calo delle temperature.

https://www.tp24.it/2026/10/08/meteo/meteo-sicilia-oggi-8-ottobre-scirocco-e-28-gradi-nel-trapanese-da-venerdi-arrivano-pioggia-e-calo-termico/240426

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101: quindici minuti per conoscere le notizie, comprenderne il contesto e orientarsi tra i fatti del giorno.



