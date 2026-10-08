8 Ottobre: direttori indagati, Borse giù, voto finale per la legge elettorale

08/10/2026 07:11:00

E' l'8 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Diversi direttori e manager della stampa italiana sono indagati perché avrebbero pubblicato dietro compenso articoli favorevoli al gruppo UniPegaso-Multiversity. L'inchiesta è della Procura di Napoli, coordinata tra gli altri dal pm Henry John Woodcock

• L'instabilità mondiale in generale, e le vendite di titoli governativi in particolare, hanno fatto chiudere le Borse ovunque in forte ribasso. In Europa la peggiore è stata Milano, con il -2,5 per cento

• Contro i rincari sul carburante, Meloni ha detto che il governo è pronto a reintrodurre il meccanismo delle accise mobili

• A Madrid è morta l'anziana Maricarmen, oggetto dello sfratto che ha dato inizio alle proteste contro la crisi abitativa, che hanno causato la caduta del governo spagnolo

• Durante la transumanza, poco lontano da Torino, un pastore è morto investito da un treno mentre cercava di far sgomberare alcune pecore finite sui binari

• In provincia di Avellino un operaio è morto a causa del cedimento di un lucernario sul quale stava lavorando

• Oggi in tarda mattinata ci sarà il voto finale, a scrutinio segreto, sulla nuova legge elettorale. Verrà molto verosimilmente approvata (ieri ha incassato la terza fiducia con 228 sì).

• Sul presunto caso di peste in Siberia, i russi non hanno risposto alle richieste di chiarimento dell’Oms e degli Stati Uniti

• Ieri in Ucraina gli attacchi russi hanno ucciso 25 civili, 19 – 5 dei quali bambini – in un unico palazzo in una città a un centinaio di chilometri da Kiev

• Secondo un sondaggio il 55 per cento dei francesi approva la mobilitazione degli studenti. Intanto Lecornu (ma non Macron) ha parlato alla nazione, persino Sciences Po è bloccata, anche in Belgio ci sono scontri (ma fra poco iniziano due settimane di vacanze scolastiche, e per questo le proteste potrebbero rientrare)

• Nel terzo anniversario del 7 ottobre, all'esterno della villa di Cesarea di Netanyahu manifestanti hanno mixato musica alle registrazioni delle telefonate degli ostaggi

• L’assicurazione Zurich ha respinto la richiesta di Jessica Moretti, che chiedeva un indennizzo per infortunio (psicologico) occorso nel rogo di Crans-Montana

• Mattarella ha concesso la grazia a tre persone, tra le quali c'è un gioielliere (che non è Roggero)

• Salvini vorrebbe alzare a 70 anni l’età pensionabile degli autisti di bus e camion

• John Elkann ha detto che la Ferrari Luce «è nata da una passeggiata con Jeff Bezos»

• Il Nobel per la chimica è andato a Henri Kagan, 94 anni, e a Kenso Soai, 76, per i loro studi sulla chiralità (cioé, simmetria) delle molecole

• I soldati eritrei stanno avanzando nel Tigrai etiope, nonostante gli appelli di Ue e Usa a non inasprire la situazione

• Al Parlamento di Strasburgo fino a giovedì è esposta una statua d'oro che ritrae Trump nudo a cavalcioni di un uomo

• Leone XIV ha aperto una settimana di riflessioni a porte chiuse sulla famiglia dicendo ai vescovi che «in molti contesti è emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l’intimità e la visione cristiana del matrimonio»

• A Salerno una donna ha partorito a 59 anni (il padre della bambina ne ha 70)

• A Padova c’è una Camera arbitrale islamica che delibera «in conformità con i principi della Shari’a»

• Il beato Rosario Livatino è stato proclamato patrono dei magistrati

• Amanda Knox è in Italia. Ha pubblicato un selfie fatto davanti al tribunale di Perugia

• Berrettini ha passato il primo turno a Shangai, eliminati invece Cinà e Bellucci

• Sono mancati la pallavolista Stefania Corna (35 anni), la scienziata statunitense dietro alla missione Apollo Margareth Hamilton (90), l'imprenditore Daniele Kihlgren (60), l'attrice statunitense di Fronte dal porto Eva Marie Saint (102), la giornalista Barbara Spinelli (80), l'artista giapponese Fusako Yusaki (89)



