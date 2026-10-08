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Cultura

» Cose di musica
08/10/2026 14:30:00

Marsala, al Teatro Sollima il Quartetto Zuleima apre la seconda parte della stagione Beethoven

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2026/marsala-al-teatro-sollima-il-quartetto-zuleima-apre-la-seconda-parte-della-stagione-beethoven-450.jpg

Riparte la XXVI Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven di Marsala. Domenica 11 ottobre alle 18, al Teatro comunale Eliodoro Sollima, il primo appuntamento della seconda parte della rassegna sarà affidato al Quartetto d’archi Zuleima.

La formazione è composta da Vincenzo Cecere e Giovanni Migliore al violino, Salvatore D’Amato alla viola e Francesco Pusateri al violoncello, musicisti legati alla Fondazione Teatro Massimo di Palermo. articolo concerto 11 ottobre

Dai classici ai Queen e ai Beatles

Nato nel 1995, il Quartetto Zuleima propone un repertorio che attraversa generi ed epoche differenti. Si parte dalla musica classica per arrivare ai valzer, ai tanghi di Astor Piazzolla, alle colonne sonore e alle riletture di brani dei Queen e dei Beatles. articolo concerto 11 ottobre

Quello di domenica sarà il primo di otto concerti previsti nella seconda parte della stagione, che accompagnerà il pubblico marsalese fino a dicembre. articolo concerto 11 ottobre



Cose di musica | 2026-10-05 11:02:00
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