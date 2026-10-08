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Cittadinanza
08/10/2026 11:22:00

Trapani per la Palestina, sabato presidio in piazza Saturno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2026/1791452648-0-trapani-per-la-palestina-sabato-presidio-in-piazza-saturno.jpg

Una piazza per chiedere il cessate il fuoco, la tutela della popolazione civile e il rispetto del diritto internazionale. 

 

È l'obiettivo del presidio “Trapani per la Palestina”, in programma sabato 10 ottobre alle 18 in piazza Saturno, a Trapani.

 

L'iniziativa si inserisce nella mobilitazione nazionale promossa in occasione della Giornata Globale d'Azione del 10 ottobre, che prevede manifestazioni e iniziative in diverse città italiane e in altri Paesi.

 

A Trapani saranno associazioni, organizzazioni politiche e sindacali e realtà della società civile a scendere in piazza per mantenere alta l'attenzione sulla situazione a Gaza e nei territori palestinesi.

I promotori chiedono lo stop alle violenze e al conflitto, il rispetto del diritto internazionale e la protezione della popolazione civile. Al centro della mobilitazione anche il diritto del popolo palestinese alla libertà e all'autodeterminazione.

 

Il presidio nasce dalla volontà di mettere insieme realtà differenti del territorio in una mobilitazione unitaria e aperta alla cittadinanza. Un fronte composito che comprende associazioni, sindacati, partiti e organizzazioni impegnate sui temi della pace, dei diritti umani e della solidarietà.

«In un momento in cui l’attenzione internazionale rischia di affievolirsi – spiegano i promotori – riteniamo necessario continuare a tenere alta l’attenzione su quanto accade a Gaza e nei territori palestinesi».

 

L'appello è rivolto anche alle istituzioni italiane ed europee, alle quali viene chiesto un impegno concreto per la pace e per la fine delle violenze.

La manifestazione, spiegano gli organizzatori, vuole essere una piazza pacifica e plurale, nella quale possano ritrovarsi persone con appartenenze politiche e associative differenti, accomunate dalla richiesta di fermare la guerra e dalla solidarietà nei confronti della popolazione palestinese.

 

Tra i promotori figurano ANPI, Art. 21, CGIL, Ciao Mauro, Comitato per la difesa della Costituzione, DiGiuno Gaza, Emergency, Fridays for Future, Libera, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Rifondazione Comunista, Shorùq Arcigay Trapani, Sinistra Futura e Sinistra Italiana.

La partecipazione, spiegano gli organizzatori, è aperta a tutta la cittadinanza. L'invito è anche simbolico: portare in piazza la propria bandiera della Palestina.

L'appuntamento è per sabato 10 ottobre alle 18 in piazza Saturno. Una mobilitazione che arriva anche a Trapani nel quadro di una giornata internazionale dedicata alla richiesta di pace e alla difesa della popolazione civile.









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