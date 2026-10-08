Trapani, domani il Salone dello Studente: attesi 2 mila ragazzi

08/10/2026 12:17:00

Per la prima volta arriva a Trapani il Salone dello Studente e del Prof di Campus, appuntamento dedicato all’orientamento scolastico, alla formazione e alle opportunità professionali.

La manifestazione si terrà domani, venerdì 9 ottobre, dalle 9 alle 13 al Complesso San Domenico, ultima tappa del tour siciliano dopo Catania e Agrigento. Sono attesi circa 2 mila studenti, con 22 espositori e sette incontri in programma.

Università, accademie, ITS Academy, istituzioni, associazioni e aziende incontreranno gli studenti delle scuole superiori per presentare percorsi di studio, opportunità formative e possibili sbocchi professionali. L’obiettivo è creare un collegamento diretto tra scuola, alta formazione e mondo del lavoro.

Al taglio del nastro, previsto alle 10, saranno presenti l’amministratore delegato di Campus Domenico Ioppolo, l’assessore regionale all’Istruzione Girolamo Turano, l’assessora all’Istruzione del Comune di Trapani Giulia Passalacqua, rappresentanti del Distretto Socio-Sanitario D50, dell’IISS Sciascia Bufalino e del Centro per l’Impiego.

Tra gli enti presenti figurano l’Università degli Studi di Palermo, l’Università Kore di Enna, il Centro per l’Impiego di Trapani e gli ITS Academy Energia & Tecnologia e Mobilità Sostenibile e Logistica.

Uno dei temi centrali sarà il rapporto tra formazione e lavoro.

Gli studenti potranno conoscere le competenze richieste dal mercato e approfondire i percorsi di formazione tecnica superiore.

Tra gli appuntamenti della mattina c’è “Game Based Learning”, organizzato dal Centro per l’Impiego di Trapani con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, dedicato a legalità, lavoro etico e diritti e doveri nel mondo professionale. Alle 11.05 spazio invece alle opportunità degli ITS con l’incontro “Cosa si nasconde dietro il tuo brand preferito?”.

Ci sarà anche il “Salotto DesTEENazione”, promosso dal Distretto Socio-Sanitario D50, pensato come spazio di ascolto e confronto sulle scelte, le aspettative e le paure dei ragazzi davanti al futuro.

Il tema dell’orientamento assume un peso particolare in Sicilia. Il Salone si rivolge soprattutto agli studenti degli ultimi anni delle superiori, tra i quali ci sono gli oltre 44 mila ragazzi siciliani che affronteranno la maturità nel giugno 2027.

E i numeri sul rapporto tra giovani e lavoro restano preoccupanti. Secondo l’elaborazione Openpolis, sulla base degli ultimi dati Istat disponibili, in Sicilia i NEET, giovani che non studiano e non lavorano, sono il 31,2%. A Trapani il dato arriva al 31,6%, contro il 13,3% della media nazionale.

L’edizione 2026/27 presenta inoltre una novità: dopo 36 anni il Salone cambia nome e diventa “Salone dello Studente e del Prof”, ampliando il confronto anche alla comunità scolastica e alla formazione dei docenti.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione attraverso l’app CampusHub, che permette anche di prenotare gli incontri e ottenere l’attestato per la Formazione scuola-lavoro.

Domani, dunque, il Complesso San Domenico diventerà un punto d’incontro tra scuola, università, formazione e imprese.

Per i 2 mila studenti attesi sarà l’occasione per confrontarsi con percorsi e professioni, ma anche per iniziare a rispondere a una delle domande più importanti che arrivano alla fine delle superiori: cosa fare dopo la scuola?



