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Sport

» Basket
08/10/2026 07:00:00

Basket serie C, la Nuova Pallacanestro Marsala in trasferta a Catania

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Domenica 11 ottobre, alle ore 18, la Nuova Pallacanestro Marsala sarà impegnata al PalaCatania nella terza giornata del campionato di Serie C, contro la PGS Sales. Una trasferta impegnativa per i marsalesi, che affronteranno una squadra tosta e ben organizzata, decisa a sfruttare il fattore campo davanti al proprio pubblico. La PGS Sales arriva alla sfida dopo la sconfitta rimediata a Gravina, ma nel primo tempo di quella partita ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Si tratta di un gruppo giovane, profondamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione, a partire dalla panchina: il nuovo allenatore porta con sé una esperienza maturata in categorie superiori. La PGS Sales basa il proprio basket sull’energia difensiva e sulla corsa, elementi che rappresentano il vero credo della squadra.

La Nuova Pallacanestro Marsala dovrà quindi essere brava a gestire al meglio una trasferta lunga e delicata. In campo, l’obiettivo sarà impattare fin dai primi minuti sull’intensità avversaria, che sarà certamente molto alta sin dal via. I marsalesi si preparano a una prova di carattere, concentrazione e maturità, consapevoli che per portare a casa un risultato importante sarà necessario rispondere punto per punto al ritmo proposto dai padroni di casa.









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