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Cronaca

» Ambiente
08/10/2026 07:16:00

Mazara, accordo tra Liceo Artistico e Capitaneria: studenti alla scoperta del mare

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Gli studenti del Liceo Artistico “Don Gaspare Morello” di Mazara del Vallo potranno conoscere da vicino le attività della Guardia Costiera attraverso un progetto di Formazione Scuola-Lavoro. La convenzione per l'anno scolastico 2026/2027 è stata firmata dal dirigente scolastico Calogero Francesco Daniele D'Antoni e dal comandante della Capitaneria di porto Stefano Luciani.

 

Il progetto prevede attività sul campo e incontri formativi dedicati al settore marittimo. Organizzati in piccoli gruppi, gli studenti potranno affiancare il personale della Capitaneria e approfondire le attività svolte per la tutela dell'ambiente marino, delle risorse ittiche e del patrimonio costiero.

 

Il Liceo Artistico realizzerà inoltre durante l'anno iniziative dedicate alla cultura del mare e alla sua valorizzazione.

Una parte delle attività sarà collegata alle celebrazioni per i 50 anni dall'elevazione dell'Ufficio Marittimo di Mazara del Vallo a Compartimento Marittimo, in programma il 20 ottobre.

L'appuntamento rientrerà nell’“European Maritime Day in My Country”, iniziativa europea dedicata ai temi dell'economia del mare, della protezione dell'ambiente e della cultura marittima.



Ambiente | 2026-10-06 13:03:00
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