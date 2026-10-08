Mazara, accordo tra Liceo Artistico e Capitaneria: studenti alla scoperta del mare

08/10/2026 07:16:00

Gli studenti del Liceo Artistico “Don Gaspare Morello” di Mazara del Vallo potranno conoscere da vicino le attività della Guardia Costiera attraverso un progetto di Formazione Scuola-Lavoro. La convenzione per l'anno scolastico 2026/2027 è stata firmata dal dirigente scolastico Calogero Francesco Daniele D'Antoni e dal comandante della Capitaneria di porto Stefano Luciani.

Il progetto prevede attività sul campo e incontri formativi dedicati al settore marittimo. Organizzati in piccoli gruppi, gli studenti potranno affiancare il personale della Capitaneria e approfondire le attività svolte per la tutela dell'ambiente marino, delle risorse ittiche e del patrimonio costiero.

Il Liceo Artistico realizzerà inoltre durante l'anno iniziative dedicate alla cultura del mare e alla sua valorizzazione.

Una parte delle attività sarà collegata alle celebrazioni per i 50 anni dall'elevazione dell'Ufficio Marittimo di Mazara del Vallo a Compartimento Marittimo, in programma il 20 ottobre.

L'appuntamento rientrerà nell’“European Maritime Day in My Country”, iniziativa europea dedicata ai temi dell'economia del mare, della protezione dell'ambiente e della cultura marittima.



